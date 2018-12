Narciso Rojas desborda optimismo: "En Tercera incluso podría haber más abonados que en Segunda B"

huelva24.com

Martes, 4 diciembre 2018 | Leída 88 veces

18.58 h. "Aquí de lo que se trata es de no gastar más de lo que se ingresa. No hay nada más que eso. El Recreativo de Huelva, como cualquier otro club, tiene una ventaja sobre cualquier otra empresa, y es que la mayor parte de los ingresos los tienes al principio de la temporada. Una vez tienes esa cantidad de ingresos ordinarios, que sabes que lo vas a tener ese año, euros arriba y euros abajo, se hace posteriormente un plan de pagos", dice el presidente del Trust.

Narciso Rojas, el presidente del Recre Trust, señaló este lunes en declaraciones al programa La Prórroga de Huelva TV recogidas por el portal albiazules.es que "el plan está hecho. Lo que pasa es que se está elaborando en cuanto a la documentación que se le quiere entregar. Pero el plan es muy sencillo. Se puede explicar en muy poco tiempo, aquí de lo que se trata es de no gastar más de lo que se ingresa. No hay nada más que eso. El Recreativo de Huelva, como cualquier otro club, tiene una ventaja sobre cualquier otra empresa y es que la mayor parte de los ingresos los tienes al principio de la temporada. Una vez tienes esa cantidad de ingresos ordinarios, que sabes que lo vas a tener ese año, euros arriba y euros abajo, se hace posteriormente un plan de pagos. Sabemos lo que hay que pagar de los convenios, del acuerdo con Hacienda, sabemos lo que hay que pagar a la Seguridad Social, a los futbolistas y a nuestros empleados, sabemos lo que cuesta la Seguridad Privada del estadio o cuidad el césped, por lo gastado en otras temporadas. Empiezas a restar y al final te queda un remanente, que es lo que hay que usar al final para la plantilla de fútbol profesional. Y te dice hasta donde puedes llegar a gastarte".

De cara al futuro, Rojas indicaba que espera que "fijándonos en la realidad, trabajando con sensatez y gastando lo que tenemos para gastar, probablemente en un horizonte a diez años en el que no tengamos que pensar que vayamos a ascender, aunque algún día podría pasar. Cambiarían los ritmos que habría para solucionar el tema. Incluso en Tercera, ya que para un club como el Recre estar en Segunda B o en Tercera no cambia mucho los ingredientes. Incluso podría aumentar la cantidad de abonados, ya que en Huelva estamos locos por este club. Incluso en esa época, ese remanente que te queda para hacer la plantilla, cada vez sea más grande. No tener deudas y hacer cada vez una plantilla más competitiva es el objetivo del plan. Por supuesto que ese plan hay que ponerlo negro sobre blanco, tiene muchas aristas técnicas y tienen que verlo la gente que sabe de esto. Para que ese alguien que dirija el club, tenga un manual y unas líneas maestras. Esto no es un invento del Trust, esto es algo más antiguo que el fútbol. Tengo dos euros, gasto uno".