El PSOE analiza los resultados tras ganar en la provincia y en Andalucía “entendiendo y tomando nota de que la abstención nos debe hacer reflexionar”

Martes, 4 diciembre 2018 | Leída 20 veces

Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial

En esta línea, Caraballo ha agradecido el apoyo de los 66.748 onubenses que nos han votado y logrado que hayamos conseguido ganar en 70 de 79 pueblos, incluida la capital, y eso evidencia que el PSOE sigue siendo el partido de referencia en Huelva y en Andalucía. En esta provincia hemos superado con creces al resto de formaciones, -esos votos frente a los 47.733 del PP; 34.348 de C’s; 30.129 de Adelante Andalucía; o los 17.622 de VOX- pero es cierto que ha habido una alta abstención y tenemos que recapacitar sobre nuestras políticas, que no han hecho que la gente de izquierdas haya ido a las urnas para parar a la derecha y a la extrema derecha”.

“Ganar las elecciones es motivo de satisfacción –ha indicado el dirigente socialista- pero estos resultados no son los deseados ni los esperados. Hacemos autocrítica, por supuesto, y hemos entendido el mensaje de quienes no acudieron a votar, hombres y mujeres de corazón socialista, progresistas, de izquierdas y que saben que en el PSOE está la utilidad y la garantía del Estado de Bienestar. Por eso, queremos que sepan que tomamos nota para ir corrigiendo y ser capaces de dar respuesta a lo que no hayamos estado a la altura. Nos habría gustado que los resultados fueran otros y que la extrema derecha no hubiera entrado con la fuerza con la que lo ha hecho.

Dicho esto, Caraballo ha enfatizado que “nadie puede olvidar ni pasar por alto que es el PSOE el que ha ganado las elecciones y estamos convencidos de que no hay formación política que defienda mejor los intereses de Andalucía y el Estado de Bienestar como el Partido Socialista, al que ha votado un millón de personas en esta comunidad, que se sienten representados y orgullosos de este partido”.

Por eso, el dirigente socialista ha valorado que Susana Díaz hable con el resto de fuerzas constitucionales “para frenar que entre esa extrema derecha que viene a quebrar la convivencia. Esa ultraderecha que no respeta la igualdad, ese marco de convivencia que es el Estatuto de Autonomía, nuestro autogobierno, el que ganamos el 28F en las urnas y en el marco de la Constitución. Si lo que quieren otro partidos es el poder a costa de poner a Andalucía en manos de la extrema derecha, la responsabilidad del PSOE es llamar al resto de fuerzas constitucionales que respetan la autonomía y no poner al Gobierno de la comunidad en manos de la extrema derecha”.

Caraballo ha señalado que “como demócratas y constitucionalistas tenemos el deber de impedir que el Gobierno de Andalucía dependa de una extrema derecha xenófoba, racista y que justifica la violencia contra las mujeres. Hay mayoría de izquierdas en Andalucía. Pero si se suma extrema derecha, si en los cálculos se incluye a Vox, se está normalizando a la extrema derecha. Ahora veremos quiénes estamos con la Constitución y el Estado de Derecho”, ha subrayado.

El secretario general del PSOE de Huelva ha señalado, por último, que “hay cosas que mejorar y actualizar. Y quienes se quedaron en casa pueden estar seguros de que no vamos a perder un segundo para recuperar su confianza, para animarles a que acudan a defender lo que es suyo, Andalucía y el Estado de Bienestar. En eso vamos a trabajar, orgullosos de haber ganado las elecciones”.