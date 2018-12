El runrún: ¿Despierta la Huelva antifascista?

Martes, 4 diciembre 2018 | Leída 287 veces

Porque Sevilla o Granada ya lo expresaron este lunes, con concentraciones ‘espontáneas’ –convocadas mediante redes sociales y de mensajería móvil- que finalmente agruparon a un número nada desdeñable de personas que salieron a la calle a decir que “Andalucía no es fascista”, frente a la contundente irrupción de Vox en el tablero político andaluz en las elecciones de este domingo. Con el mismo modus operandi –es decir, convocatoria anónima que se está moviendo básicamente por redes-, se está convocando una concentración similar para este miércoles, 5 de diciembre, a las 18.30 horas en la plaza de las Monjas. A estas alturas extraño sería que usted o alguien cercano no la hubiese recibido. ¿Será secundada? ¿Podría darse la paradoja de que muchas de las personas que el 2D no acudieron a votar, acudan ahora a esta concentración? ¿O la apatía y la desmovilización que se deducen de los datos de abstención en Huelva se reflejarán también en la convocatoria? Cualquier cosa puede pasar.

El cielo blanco de Huelva. De Huelva a Londres en un instante. No es el eslogan de ninguna compañía aérea. Sabemos que Huelva tiene una asignatura pendiente con las comunicaciones y bastante serio, pero en la tarde de este martes se obró el milagro y los onubenses que paseaban por Huelva llegaron a Londres sin hacer el más mínimo esfuerzo y sin proponérselo. Un enorme banco de nubes bajas cubrió la ciudad y se coló entre sus calles para mágicamente hacer desaparecer cosas. El cielo se volvió blanco y quienes, por ejemplo, caminaban por el paseo de la ría se asomaban por las barandillas y no podía ver el Muelle del Tinto o quienes llegaban a la plaza del Punto no atisbaban el monumento a la Virgen del Rocío o la Casa Colón. Por los carriles que continuaban al paseo hacia Colón no se veía a más de un metro y corredores y ciclistas se sorprendían al encontrarse de repente al resto. Y algo parecido ocurría en otras partes de la ciudad. Misteriosamente el soleado día de invierno que llevábamos se había tornado en una mañana húmeda en el Támesis. Este cambio tan repentino extrañó a muchos y según pudo saber huelva24.com en el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibieron bastante llamadas de alerta y preocupación ante lo que pasaba. Había quien hablaba de polvo en suspensión, de olores y se preguntaba si serían partículas contaminantes. Tenemos que reconocer que los onubenses hemos desarrollado una especial sensibilización con el medio ambiente, no sin motivaciones lógicas, y muchos pensaban que esa nube que se cernía sobre la ciudad tenía algo que ver con algún escape del Polo Químico, ese miedo que muchos tienen. Hasta el momento no hay información alguna que confirme eso y sí la constatación de que el frente neblinoso nos invadió. “Si estás en Huelva capital o en la costa y observas una niebla muy densa, no te alarmes. Hemos consultado con AEMET Andalucía y confirman que se trata de un banco de bruma muy denso que ha entrado por la provincia de Cádiz y que afecta al litoral onubense”, expresó en redes sociales el 112. A muchos no contentó esta respuesta y se abrieron viejos debates acerca de si alguna empresa aprovechaba la niebla para dispersar su contaminación. En el perfil en Twitter de @meteohuelva hubo intercambios de opiniones, por ejemplo. Su administrador advertía que esta situación ya se veía venir y mostraba imágenes satélites, pero también respondía a otra reflexión que lógicamente la niebla favorecía más la concentración de partículas que su dispersión. Por su parte @huelvatoxica entraba en escena para considerar que los responsables estaban en el Polo. Lo cierto es verdad es que la estampa con el cielo blanco y los elementos más señeros de la ciudad vestidos por la niebla nos ofrecieron un paisaje muy distinto al habitual. Más que Huelva parecía Londres.

A subasta un tesoro de Colón. Un castillo, un león, unas islas y las armas de Colón son los motivos de su escudo de armas. La única representación del mismo saldrá a subasta entre 1,25 millones y 1,5 millones el próximo 17 de diciembre a cargo de Ansorena. Se trata de la Real Provisión original otorgada por los Reyes Católicos en 1493. El 15 de marzo de ese año Colón desembarcaba en Palos y se dirigía a Barcelona. El premio a sus servicios era que él y sus descendientes tuvieran el honor de usar este escudo. Según se explica en el diario El País el documento es el manuscrito original que fue expendido sobre pergamino de vitela de ovino de 275 x 435 milímetros con una plica de 43 milímetros de ancho de cuya parte central penden cintas de color verde parduzco que sujetaban el sello de plomo de validación, que falta. En la parte superior derecha se sitúa un castillo en oro (por el reino de Castilla) sobre canto blanco, y en la parte superior izquierda se sitúa un león rampante blanco (por el reino de León). En la parte inferior derecha están situadas una iconografía de las islas y una masa terrestre figurando las islas y tierra firme del Nuevo Mundo, en oro sobre ondas de mar. Mientras tanto, la parte inferior izquierda se parte en dos. En una parte superior se sitúan cinco anclas en oro por el Almirantazgo y abajo las armas representadas en rojo sobre fondo de oro con banda azul. El documento, que ha permanecido junto a los herederos 500 años, nunca ha sido estudiado por los historiadores. La Real Provisión Original ha salido en dos ocasiones fuera de España para sendas exposiciones; una de ellas en 1893 en Chicago y la otra en 1976 en Washington. Ha formado parte del Archivo de los Duques de Veragua y ahora de sus descendientes. Estos días, hasta su subasta, está custodiado en una caja fuerte de la Casa de Subastas. ¿Quién lo comprará?