'Doctor Sueño', la secuela de 'El resplandor'

"Hemos finalizado Doctor Sueño", escribió Flanagan en su cuenta de Twitter, añadiendo que "ha sido una experiencia maravillosa". El filme, basado en una novela de Stephen King, transcurre años después de los acontecimientos sucedidos en El resplandor y sigue los pasos de Danny Torrance, interpretado por Ewan McGregor, traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo que hacen eco de los problemas de su padre Jack, interpretado por Jack Nicholson.

Cuando sus habilidades psíquicas resurgen, conoce a una niña de nombre Abra Stone, a quien debe rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de los niños que poseen el don de 'el resplandor'.

"El guion es muy fiel al libro", señaló Ewan McGregor en The Late Show with Stephen Colbert. "Si has leído la novela", añadió, "esa es la historia que vamos a contar". Aun así, el director matizó que su película distará bastante de la adaptación cinematográfica de Kubrick. "Esto no es El Resplandor", zanjó el director a Bloody Disgusting.

Flanagan afirma también sentirse "honrado y agradecido" por haber filmado Doctor Sueño. El realizador se ha dado a conocer mundialmente tras el estreno de su serie de terror La maldición de Hill House, emitida en Netflix. El director estadounidense acumula varios títulos de este género como Oculus: El espejo del mal, Hush (Silencio) y Ouija: El origen del mal.