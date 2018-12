Ustea denuncia la situación "insostenible" de los trabajadores de la Residencia de Mayores de La Orden

huelva24.com

Martes, 4 diciembre 2018

Depende de la Junta de Andalucía

A una situación estructural por encontrarse "la plantilla bajo mínimos", se suma "la falta de previsión, de capacidad de reacción y la improvisación" de la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales de Huelva, con la "complicidad y beneplácito" de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ante el incio de obras en el centro de trabajo, la cual ha comenzado por las habitaciones del departamento de Clínica. "El sobresfuerzo de las personas trabajadoras, gracias a su compromiso personal permite que la atención a los mayores no se vea perjudicada", señala.



"Todo tiene un límite, se atienden áreas de trabajo con un sólo trabajador donde tenian que estar dos o tres, con dos donde tenian que estar cuatro, etc., lo que supone un coste en su salud, mucha voluntad y un compromiso incuestionable con las personas usuarias", resalta el sindicato.

A día de la fecha, a las vacantes perdidas y/o sin cubrir, se ha reducido en siete la plantilla, hay que sumar las continuas bajas por IT sin cubrir o en el mejor de los casos con una cobertura muy tardia, en estos momento hay cuatro IT sin cubrir, es decir, se está trabajando con 11 personas menos de una plantilla de 34, "porcentaje que no podemos aceptar".



La situación ya se torna "caótica" para las personas trabajadoras que con una media de edad de cincuenta y cuatro años se ven afectadas por limitaciones en su salud, especialmente musculares, tendinosas y de fátiga física a causa del ejercicio de tareas repetitivas durante años y sobre carga. Los responsables directos, ven "con impotencia la imposibilidad" de organizar las tareas con la plantilla que cuentan.



"Es evidente que las decisiones políticas que se han adoptado en materia de recortes laborales están afectando inevitablemente a la calidad de prestacion de servicios públicos. Por mucho que las personas trabajadoras se esfuercen, por mucha disponibilidad que muestren", insiste el sindicato.



Nuevamente se demuestra que la cobertura de los puestos de trabajo y la calidad en el empleo son factores fundamentales a la hora de garantizar los servicios públicos y la atención a nuestros mayores, sin que la recuperación tan anunciada por la Junta de Andalucía esté llegando a nuestros servicios sociales que atienden a las personas más vulnerables.



USTEA exige a los responsables de la Delegación Territorial y de la Consjería de Igualdad y Política Sociales que atiendan las peticiones registradas por nuestra sección sindical, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales entre otros y gestiones de manera urgente, la cobertura de todos puestos de trabajo solicitados.