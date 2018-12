Paradójico Traoré

R. Ubric

Martes, 4 diciembre 2018 | Leída 157 veces

fútbol > recreativo

12.35 h. Tras descansar domingo y lunes, la plantilla del Decano vuelve este martes al trabajo para preparar el choque del domingo ante la Balona. Lo hace con la recuperación del sancionado Israel Puerto y pendiente de la evolución de Marc Caballé, Lolo Plá e Iago Díaz, que no estuvieron ante el Sevilla Atlético por lesión. Se espera que Tropi y Caye Quintana no tengan molestias y una de las dudas en el once es si jugará Traoré o Fernando Llorente.