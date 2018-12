Cinco motivos por los que visitar Huelva

Martes, 4 diciembre 2018 | Leída 9 veces

Nuestro país es un lugar que nos ofrece ciudades con muchísimo encanto, si quieres empezar a conocer todo lo que te puede ofrecer lo que nos envuelve, un muy buen lugar para hacerlo es Huelva. Porque la mayoría de veces no prestamos atención a los preciosos lugares que tenemos al lado.

Los detalles suelen pasarnos desapercibidos, tendemos a querer viajar lejos y a no dar la suficiente importancia a aquellos que siempre tenemos a nuestro lado. Tendemos a no ver esas pequeñas cosas que podemos hacer por los demás. Muchas veces con pequeños gestos podemos decir mucho, con un simple ramo de flores en un día cualquiera o flores para cumpleaños, son detalles que marcan la diferencia y hace que aquellos que queremos estén un poco más contentos. Porque a veces nos pasa con nuestros seres queridos igual que con las ciudades, no vemos que aquello que tenemos cerca es impresionante.

Por eso, queremos hablar de los cinco motivos por los que hay que ir a visitar Huelva.

· La Plaza de las Monjas: porque hay muchas plazas en el mundo, pero la Plaza de las Monjas es de esas que destaca por encima de todas. Es una de las más antiguas que hay en Huelva, con una enorme fuente y rodeada de edificios señoriales, se tiene que pasar por ella si se visita la ciudad.

· La Catedral de la Merced: este precioso edificio lo podrás encontrar en otra plaza, en la Plaza de la Merced, esta catedral es el templo más importante de la ciudad. Además está en un lugar estratégico, la puedes encontrar en el centro de Huelva. No tendrás problema en encontrarla, su preciosa fachada te dejará con la boca abierta nada más verla.

· Vistas preciosas: si eres de esas personas que les encanta ver la ciudad desde las alturas, una de las razones por las que tienes que visitar Huelva es por el Conquero, es el mirador más importante de la ciudad y desde allí podrás ver la marisma del Odiel, un lugar realmente espectacular. Esta marisma está formada por los sedimentos de los ríos Tinto y Odiel y es un lugar que hay que ver.

· Santuario de la Cinta: si os gustan los lugares sagrados, Huelva tiene algo que mostraros. El Santuario de la Cinta fue construido en el siglo XV y es de estilo gótico. Se ha convertido en un sitio al que ir a visitar, hay una historia que rodea este santuario: cuenta la historia que Colón antes y después de su viaje lo visitó en agradecimiento a la Virgen de Cinta.

· Iglesia de San Pedro: otro lugar precioso por el que merece la pena ir a Huelva es la Iglesia de San Pedro, es un claro ejemplo de templo mudéjar (está asentada sobre una antigua mezquita). Es un lugar con un encanto increíble.

En Huelva podrás encontrar muchos más lugares tan preciosos como estos, si vas por allí seguro que sales enamorado.