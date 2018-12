'Huelva te mira' informa al Consejo de Europa sobre la amenaza a los Cabezos en unas jornadas sobre patrimonio y participación

huelva24.com

Martes, 4 diciembre 2018 | Leída 48 veces

Lanza una propuesta para integrarlos en el paisaje urbano

En estas jornadas el colectivo ciudadano está informando a miembros de esta institución europea sobre las amenazas que se ciernen sobre el Sistema de Cabezos de Huelva “debido a un planeamiento urbanístico insensible con el patrimonio”.

El colectivo ha impartido una charla y ha coordinado una visita por los cabezos más significativos de Huelva: el Conquero, Mundaka, San Pedro, La Joya y Roma. Como suelo ser habitual, el colectivo ha dinamizado su paseo reivindicativo de una forma original, con su “cementerio de cabezos”, conjunto de ataúdes que representan las historias de los distintos cabezos desaparecidos, transformados de forma irreversible o amenazados. En La Joya ha simulado un museo al aire libre. Los visitantes europeos y de otras zonas de España han quedado impresionados por los altos valores paisajísticos de estas señas de identidad onubense.

La plataforma ha aprovechado estas jornadas para presentar una imagen de una propuesta de integración de los cabezos en el paisaje urbano, en concreto del Cabezo Mundaka. Con esta imagen que se adjunta, “Huelva te mira” pretende trasladar a la sociedad una idea de cómo podría quedar la tradicional Cuesta de Carnicero, con el Cabezo bien conservado de forma natural, visto, con un espacio público cuidado, en sustitución del edificio de siete y diez plantas de altura previsto por el PGOU de 1999 y en su Plan Especial.

El encuentro del Consejo de Europa en la UHU está profundizando en la aplicación de los criterios del Convenio de Faro (2005), que reivindica la participación ciudadana en la gestión del patrimonio cultural. “Huelva te mira” exige a los poderes públicos que estos objetivos pasen del discurso a la realidad en nuestro territorio. “La sociedad onubense está reclamando tomar parte en las decisiones sobre nuestro patrimonio. En el caso de los Cabezos, está haciendo propuestas que no están siendo atendidas, ni por el Ayuntamiento ni por la Junta de Andalucía, que no reciben a la plataforma. La participación ciudadana no es someter a información pública los planes de gran afección patrimonial durante el mes de agosto. Cansada de discursos incoherente con la práctica, insta a la paralización de los planes previstos en los Cabezos y la búsqueda de alternativas viables, que existen. A ello se comprometió el Ayuntamiento”. Éstas y otras conclusiones está trasladando la plataforma al equipo de especialistas europeos.