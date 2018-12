El runrún: El mapa electoral, pueblo a pueblo

Lunes, 3 diciembre 2018 | Leída 342 veces

confidencial

La inmensa mayoría del mapa es de color rojo, pues el PSOE ganó en todos los pueblos menos en nueve. El PP ganó en Sanlúcar de Guadiana, Lepe, Isla Cristina, Palos, La Palma del Condado e Higuera de la Sierra. Adelante Andalucía ganó únicamente en Aracena, Ciudadanos lo hizo en Aljaraque y los Independientes por Huelva en Lucena del Puerto. La gran irrupción fue la de VOX, que obtuvo un parlamentario sin ganar en ninguna localidad onubense. No obstante, tuvo votos en muchísimos pueblos. En la capital obtuvo un 9,75 por ciento de los votos y fue la cuarta fuerza, pero donde tuvo una cuota mayor fue en Cartaya con un 14,50%. En Moguer fue tercera con un 10,27%, en Almonte llegó al 11,12% y en Lepe al 10,07%. En Hinojos llegó al 12,36%. Curiosamente estos municipios tienen una gran presencia de población extranjera, muchos de ellos trabajadores del campo en estos municipios con un gran potencial agrícola. Hay quien podría ver, salvando las distancias, que guarda relación con lo ocurrido en El Ejido (Almería), donde VOX ganó con un 29,51 de los votos. Bollullos es uno de los pueblos donde VOX no alcanzó una representación significativa, como en Fuenteheridos e Hinojales, pues no aparecen en el mapa. En fin, para los analistas de datos, todo da para mucho. Para los que quieran ver cómo quedó su localidad, aquí pueden verlo.

Caos en la noche electoral. Tal vez por sorprendentes los resultados, la sensación de la prensa onubense es que las distintas formaciones políticas no organizaron bien la noche electoral, donde la búsqueda de reacciones por parte de los cabezas de lista ante unos resultados, como decimos, inesperados, se encontró con demasiadas puertas cerradas. Resulta que los números ‘uno’ de los principales partidos, PP y PSOE, consideraron buena idea marcharse a Sevilla a vivir la noche electoral. Vale que se trataba de unos comicios autonómicos, pero al fin y al cabo son elegidos por la ciudadanía onubense y sería ante ella ante la que tendrían que responder, ¿no? Tampoco tuvo a bien atender a la prensa ni dejar tomar imágenes quien fue la sorpresa de la noche, VOX, donde parece que el tema de la inmediatez no lo tienen muy asumido. Una pena este trato –del que se salvan otros que sí dieron la cara y atendieron desde Huelva y en sus sedes, aun en condiciones adversas– que dista mucho de ser el que merecen no ya los medios de comunicación –a los que bien que se les exige en campaña…– de Huelva, sino la ciudadanía que se informa a través de ellos.

Nuevo dueño para el Costa de La Luz. El grupo hospitalario Quirónsalud ha anunciado la incorporación del Hospital Costa de La Luz, ubicado en la capital onubense, lo cual “refuerza la apuesta” de la entidad por la región de Andalucía, ya que esta adquisición se une a la reciente construcción del Hospital Quirónsalud Córdoba, que inició su actividad el pasado mes de septiembre. Este grupo cuenta en la actualidad en la comunidad autónoma andaluza ya con siete hospitales, un hospital de cirugía mayor ambulatoria y hospital de día, así como 16 centros de especialidades, “con más de 2.400 empleados y de 1.500 médicos”. Ha duplicado su presencia en Andalucía en los últimos cinco años y ahora se convierte en el nuevo propietario del Hospital Costa de La Luz de Huelva, que está ubicado en la calle Punta Umbría, junto al puente del río Odiel y que se define en su portal web como una "institución de prestigio, que sea reconocida por sus pacientes, clientes profesionales y entorno como una organización excelente, comprometida con la sociedad, la investigación, y la calidad de servicio".