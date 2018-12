Óscar Carazo: "Tengo dos hijas y es complicado estar a 600 kilómetros de tu casa y que te deban cuatro meses"

R. U.

14.25 h. "Hay que esperar, pero cuando el tiempo pasa y ves que no se soluciona ni una mínima parte es complicado parar a una plantilla", señala el director deportivo sobre las medidas de protesta que han planeado hacer los jugadores. Asegura que él también iría a fichar a los jugadores del Decano si estuviera en otro club y supiera que no cobran y de la posible venta a Krypteia, se desvincula: "La solución del Recre está en pagar. Me da igual quien sea".

Óscar Carazo ha concedido este lunes una amplia entrevista a Cope Huelva en la que ha comenzado haciendo un balance del año que va a cumplir esta Navidad en el cargo de director deportivo del Recre. "Hemos pasado por muchas situaciones en muy poquito tiempo y como persona todo esto te va formado y vas adquiriendo una experiencia que te va a servir para toda la vida y un poco ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. He visto la cruda realidad del fútbol porque de donde yo venía es una utopía porque es un sitio en el que tienes todo a tu disposición y muchas facilidades, y aquí tienes muchas dificultades en el día a día. Esta experiencia no la ha podido comprobar una persona de cualquier otro club", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

En su valoración, el madrileño añadía que "en mi presentación dije que la paciencia es lo principal para el fútbol porque las prisas no son buenas consejeras. Entramos en una posición complicada porque el equipo estaba coqueteando con los puestos de descenso y había que estar tranquilos. Y había que iniciar un proyecto en el que había que ir asentando las bases. Entonces, desde un primer momento no puedes decir que vas a hacer algo grande cuando te falta una estabilidad en lo deportivo y en lo institucional. Sin eso es muy difícil. Por ejemplo, en el equipo hay 17 futbolistas nuevos y hay que enseñarles lo que es Huelva y el club y las ideas de juego del míster. Y eso no se consigue en dos o tres meses".

En cuanto a lo más positivo que está viendo esta temporada, Carazo decía que "de lo que más contentos estamos es de la unidad que tenemos en el vestuario. Son unos chicos fabulosos y creo que lo demuestran todos los fines de semana. Para mí eso es lo principal y de lo que me siento más orgulloso. Queremos estabilidad y poder competir en igualdad de condiciones que el resto de clubes de la categoría, como dijo el otro día Pina, y a ver si podemos ilusionarnos con hacer algo bonito cuando queden diez partidos de competición.".

También dio su opinión el director deportivo sobre las voces que opinan que no hay buen ambiente entre Eurosamop y los miembros del consejo de administración: "Es verdad que la tensión es complicada para todos los estamentos y creo que todos debemos respetarnos y remar en la misma dirección y estar unidos. Yo no entiendo otra forma de trabajar. El problema es que ahora mismo cada estamento se tiene que estar preocupado de lo que realmente es importante para sacar esto adelante y yo estoy centrado en lo deportivo, que es lo que me incumbe y para lo que vine aquí". Y del comunicado que lanzó el club hace un mes diciendo que la plantilla que se confeccionó este verano era demasiado cara, añadía que "yo respeto todas las opiniones. Es una situación que las personas que están en el club estimaron conveniente hacerlo y todo cae con el fundamento que tiene que caer".

Sobre si la única solución que ve a los malos del Decano sería que entrara Krypteia Capial mediante el proceso de venta negociada, el director deportivo opinaba que "la solución del Recre está en pagar. Me da igual quien sea. Quiero que nos paguen y que sea cuanto antes. Lo de que va a ser esta semana lo llevo escuchando dos o tres meses. Los chicos y los empleados queremos que nos paguen lo que nos corresponde". Y sobre si Juanma López debería ser el encargado de buscar dinero para el Recre, decía que "yo con él hablo de lo deportivo, porque es mi área, aunque también sé que está en otras situaciones del club".

Promesas del alcalde

En cuanto a la reunión que tuvo en verano el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, con el técnico albiazul, José María Salmerón, en la que le comentó que esta temporada no habría problemas económicos en el club, matizaba que "yo en esa reunión no estaba pero todos sabemos que le dijo que no iba a haber ningún problema y los está habiendo. Es verdad que el día a día en el club es muy complicado y cuando se cree que va a entrar un ingreso pues llega un bloqueo de un acreedor o de un exjugador".

También señaló de Cruz y su ausencia el sábado en el Nuevo Colombino que "creo que lo del sábado fue propiciado porque el domingo había elecciones y le esperaba un día complicado". Y de las promesas del alcalde al plantel, destacaba que "las palabras están para cumplirlas y yo hablo con la plantilla de que hay que tener paciencia y creer en lo que nos están diciendo. Hay que esperar, pero cuando el tiempo pasa y ves que no se soluciona ni una mínima parte es complicado parar a una plantilla. Yo les hablo y les digo mi opinión y el míster también se la da e intentamos que estén tranquilos".



Extendiéndose en el tema de los impagos, Carazo recalcaba que "Cuando llegué podía intuir que podía haber algún mes de retraso, pero ya la situación es muy complicada y a nivel humano ves el día a día de los chicos, los jardineros, utilleros, los administrativos... y es complicado. Cada uno tiene su vida y yo tengo dos hijas y es complicado estar a 600 kilómetros de tu casa y que te deban cuatro meses. Y para mí lo más importante es el tiempo y eso no me lo va a devolver nadie. Son horas y horas de dedicación al club que estoy quitándole de dedicárselo a mis hijas. Y a mí lo que me compensa es ver el Colombino como lo vi el sábado, que terminó la primera parte y le dieron una ovación al equipo. Los jugadores están comprometidos y dan el máximo y no hay ningún pero que reprocharles. En una balanza eso es lo que me equilibra. La gente de Huelva se merece que les pase ya algo positivo. Yo eso es lo que me enamoró. A mí me hizo venir aquí la gente, que se merece ya disfrutar de lo que es esto del fútbol".

Mercado invernal

De lo deportivo, incidía en que "nosotros solamente pensamos en cada semana porque al final el vivir aquí es lo que te hace. Queremos mejorar todas las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. El grupo es muy competitivo y ganas y pierdes con cualquiera y creo que lo más importante es tener una estabilidad y que los jugadores se concentren y pongan la intensidad en el partido de cada fin de semana".



Sobre si teme que algunos jugadores se marchen al deberles ya más de tres mensualidades, Carazo declaró que "los chicos no quieren irse. Están involucrados con el proyecto y eso se está viendo reflejado cada domingo. Pero también es verdad que los representantes tienen que hacer su trabajo y a mí me llaman y me preguntan si esto se va a solucionar o no y yo les puedo trasladar lo que me dicen, que antes del día 31 de diciembre se va a solucionar todo. Ellos tienen que mirar por sus jugadores para que estén centrados en lo deportivo y puedan dar su máximo nivel. Si nos damos cuenta, la nuestra es de las plantillas más jóvenes que hay dentro de la categoría detrás de todos los filiales. Por eso es una plantilla apetecible. Veo compañeros de profesión que vienen a ver partidos al Nuevo Colombino y obviamente vienen a lo que vienen. Yo haría lo mismo".

Del mercado invernal, el director deportivo del Decano no tiene esperanzas: "A día de hoy sería imposible pensar en reforzarnos porque de puertas hacia afuera esto ya se sabe y es muy difícil invitar a un jugador a venir aquí. Lo único que nos da fuerzas, y que ya pasó en verano, es el míster y los resultados para poder transmitir e ilusionar al jugador. De todas maneras, yo no veo que haya necesidades en la plantilla. Está claro que todo se puede mejorar en la vida, pero estamos contentos con lo que tenemos y mientras que no haya una solución en lo institucional no podemos pensar en nada más".

"El míster es muy exigente en el día a día con la plantilla y eso es lo que nos hace seguir creciendo y tener la ilusión de seguir compitiendo. Los chicos lo están dando todo y eso lo lleva a rajatabla el míster. Toda la plantilla está involucrada y se ve que el que no juega cuando lo hace da el mismo nivel que el resto", añadía Carazo, que sobre las críticas al césped del Nuevo Colombino remataba diciendo que "prácticamente sólo hemos entrenado dos días desde que empezó la temporada en el Colombino. Para nosotros jugar en el Colombino es como jugar fuera. Es verdad que nos encontramos las mismas dificultades que el contrario, pero por ejemplo este fin de semana que venía un equipo que una de sus mejores condiciones es la calidad y el buen trato del balón pues Luci comentó en rueda de prensa que el campo le dificultó mucho. Es algo que nos pasa a nosotros cada 15 días. El club está trabajando para mejorar también eso y hay que tener paciencia".