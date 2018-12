Manuel Andrés González: “Huelva ha dicho sí al cambio en Andalucía”

huelva24.com

"Estoy seguro de Juanma Moreno será el mejor presidente"

Así lo ha destacado en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la exministra de Empleo y diputada nacional, Fátima Báñez, el diputado nacional del PP, Carmelo Romero, la candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín, y por miembros de la candidatura a las elecciones autonómicas así como cargos públicos del PP.

González ha comenzado su intervención con un agradecimiento“a todas las personas que han ido a votar, de manera ejemplar, en esta provincia” y también “a todas aquellas personas que han apoyado al Partido Popular”. En este punto, ha hecho extensivo este agradecimiento a todos los interventores y apoderados del PP de toda la provincia “que han hecho posible con su trabajo este cambio”.

“Huelva ha dicho sí al cambio en Andalucía y ha contribuido para que se produzca este cambio”, ha destacado el presidente de los populares onubenses que ha subrayado que el PP de Huelva “ha contribuido a ese cambio con el mismo respaldo que teníamos, manteniendo los tres parlamentarios en la provincia de Huelva “.

“Huelva ha dicho no a la resignación del PSOE, ha dicho no a 40 años de PSOE, ha dicho no al continuismo y ha dicho sí a más empleo, a una mejor educación, y a una sanidad digna para todos los onubenses” por lo que ha resaltado que “Huelva ha hablado alto y claro”.

Por último, se ha mostrado convencido de que “Juanma Moreno liderará el proyecto político de futuro en Andalucía y estoy seguro de que será el mejor presidente para Andalucía”.