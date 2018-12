Vox tendrá un diputado por Huelva

quedarse en casa

“ Se acabaron a las elecciones, como casi siempre los onubenses en la cola de participación. Pero eso sí, mañana comienza la campaña de manifestaciones



03/12 Manifestación contra Fosfoyesos

04/12 Manifestación a favor del Recre

05/12 Manifestación en contra del Recre

06/12 Manifestación por el Ave

07/12 Manifestación por el Aeropuerto

08/12 Manifestación Mas “agua ya” para el Condado

09/12 Manifestación de la Sanidad

10/12 Manifestación por la Educación

11/12 Manifestación de los Bomberos

12/12 Manifestación (no hay este día que es mi cumple) bueno sigo……..

13/12 Manifestación de los Cuerpos de Seguridad (que ganan menos que los Catalanes)

14/12 Manifestación por la Autovía de la Sierra

15/12 Manifestación por un Tren que no se “pare a la mita er camino”

Me va “farta días pa tanta manifestación”

