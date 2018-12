Emilio Martín: "Estoy cojo y casi no puedo andar, pero me importa una mierda porque me siento súper feliz"

huelva24.com

Domingo, 2 diciembre 2018 | Leída 69 veces

atletismo

13.28 h. "2h17’21. Estoy cojo, no puedo casi andar pero me importa una mierda. Estoy súper feliz, porque en la vida hay cosas más importantes que ganar tal o cual campeonato. En la vida lo importante es plantearnos retos y superarlos y yo hoy he superado uno, que era correr y acabar una maratón. Además, creo que lo he hecho haciendo un tiempo bastante aceptable y eso le da aun más valor. No se si correré más o no, yo espero que sí, pero si no lo hago, puedo decir con total tranquilidad que lo he disfrutado, y eso es lo que importa! Gracias a [email protected] por los ánimos y las felicitaciones, dan sentido sin duda a estas pequeñas locuras que hacemos", ha señalado Emilio Martín en las redes sociales tras concluir el Maratón de Valencia.