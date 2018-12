Salmerón: "Hay que dejar de dividir y de decir cosas que no son oportunas y ojalá rememos todos juntos"

R. Ubric

20.10 h. "Hubo un momento en el que parecía que nosotros no podíamos remontar partidos y ya hemos remontado dos", indica el entrenador del Decano, que añade que "todavía no merecemos estar entre los cuatro primeros, pero coger esa frase con pinzas. Creo que nos faltan todavía cosas para estar ahí".

José María Salmerón, el técnico del Recre, señaló en la sala de prensa del Nuevo Colombino en su valoración del triunfo contra el Sevilla Atlético que "hubo un momento en el que parecía que nosotros no podíamos remontar partidos y ya hemos remontado dos. En una liga hay para todo. Incluso también hemos marcado a balón parado. Al final la liga es muy larga. Ellos tienen a tres o cuatro jugadores que van a estar en Primera División muy pronto. Tienen un buen equipo y ganarle al Sevilla Atlético no es nada fácil. El equipo ha trabajado y ha tenido fe. Tenemos que seguir mejorando y hay momentos en los que tenemos que tener más el balón. A veces el balón bota mal y hay imprecisiones. Los chicos están trabajando muy bien y se lo merecen".

"No estábamos sufriendo prácticamente nada hasta que llegó el gol de ellos. Incluso antes habíamos tenido tres o cuatro llegadas pero nos faltó precisión para finalizarlas. Estábamos cómodos y llegó un gol en una jugada que no era ni ocasión. Pero de nuevo tuvimos mucha fe y supimos llevar el balón a las bandas y saber jugar cuando se encerraron. Hay que seguir trabajando y no bajar los brazos sino todo lo contrario", añadía el almeriense.

En cuanto a las quejas de Luci, el técnico del Sevilla Atlético, sobre el estado del césped, el míster albiazul recalcó que "no quiero hablar más del campo. Hay que dejar de dividir y de decir cosas que no son oportunas y ojalá rememos todos juntos. Cuando una cosa está mal, está mal, pero quiero centrarme en el partido. Esta categoría tiene muchas circunstancias y los equipos deben adaptarse a todo".

Sobre los problemas institucionales que siguen rodeando al trabajo de su plantilla, que sigue sin cobrar sus emolumentos, Salmerón manifestaba que "el mensaje es que la mayor reinvidicación es conseguir los tres puntos. Queremos estar al máximo nivel. A veces durante la semana no se tiene la cabeza donde se tiene que tener, pero en el partido sólo hay que pensar en el balón y en hacer las cosas bien".

Sobre la polivalencia de sus futbolistas y el hecho de que el Recre sepa aprovechar los errores de sus rivales para ver puerta, comentó que "empezamos con Quiles arriba y queríamos sacar fuera a los centrales. Caye partía de banda y Borja también ha hecho la mediapunta y las ayudas. Vino el gol con una jugada no muy buena para nosotros y al final otra vez metimos a Caye por dentro. Tenemos jugadores que pueden actuar en diversas situaciones. El 80% de los goles en todas las categorías vienen cuando hay más espacios y los equipos no están tan replegados. Hay que dominar las transiciones y mejorar en todos los registros".

Y de la posición clasificatoria de su equipo, el preparador del Decano se sinceraba: "Todavía no merecemos estar entre los cuatro primeros, pero coger esa frase con pinzas. Creo que nos faltan todavía cosas para estar entre los cuatro primeros. Si crecemos como equipo, tendremos posibilidades en los dos o tres últimos meses. Sería bonito ir ahora mismo cuartos, pero es mejor llegar a esa situación con más merecimiento".