Si en la zona noble tuvieran al menos la mitad de agallas que los jugadores... (2-1)

....

“ Me huele al tufillo de ciudadano, apesta.

Buen partido,24 puntos. Acabo de llegar, me he duchado y me estoy tomando un cubatita para celebrarlo, estoy convencido que si los pagos se resuelven, esta plantilla y entrenador podrían estar arriba.

A la directiva, ayuntamiento, eurosamop y a la virgen de la cinta, QUE COBREN YA.



Vamos DECANO. „