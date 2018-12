El Defensor del Pueblo Andaluz abre una queja de oficio ante el "abandono y deterioro" de la casa de verano de Juan Ramón Jiménez

huelva24.com

finca fuentepiña

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para conocer el estado de conservación y el régimen de protección de la Finca Fuentepiña, en Moguer, residencia de verano del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez y que sus propietarios pusieron en venta este verano.

En el texto de la queja, dirigida al Ayuntamiento, la Consejería de Turismo y Deporte y la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, la Defensoría señala que noticias recientes mencionan la situación de "amenaza" que sufre este elemento que "permanece en un estado progresivo de abandono y deterioro, incluidos episodios de incendios y de ocupación ilícita desde hace años".

Además, la institución alude en su expediente a que la finca permanece bajo propiedad particular y no han fructificado los intentos de acceder a la titularidad de la misma como vía para asegurar la protección integral de este elemento. No obstante, la Defensoría señala que más allá de dichas informaciones, considera oportuno conocer "con mayor detalle" el estado del citado de este conjunto patrimonial, así como de las medidas de conservación, régimen de protección y uso que se otorga a los espacios próximos al elemento histórico.

Por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz asegura que incoa esta queja de oficio para conocer el régimen de protección que ostente en la actualidad de la Finca Fuentepiña, su estado de conservación, la relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y circunstancias de su ejecución, su régimen de uso o aprovechamiento y su supuestos daños o demoliciones no autorizados.