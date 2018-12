Ilusión entre la zozobra (17.00 h. on line)

R. Ubric

Tras doblegar al Talavera el pasado fin de semana, con remontada incluida, y dar una gran imagen en el choque anterior contra el Melilla pese a la derrota, da la sensación de que, una vez pasado el primer tercio liguero, el Recre va encontrando su mejor momento de forma del campeonato y que va teniendo las ideas más claras en el centro del campo y el ataque, porque en defensa el nivel casi siempre ha sido muy óptimo. Se ha situado a sólo cuatro puntos de la zona de ‘play-off’ de ascenso yendo de menos a más y quedando todavía un mundo por delante. Pero con la que está cayendo a nivel institucional parece imposible luchar esta temporada por algo más que la permanencia.

Una pena que apunte a ser una campaña de transición, y van ya unas cuantas seguidas, por culpa del oscurantismo, la falta de transparencia y las mentiras de la propiedad, o sea, del Ayuntamiento de Huelva. Prometió en verano que esta temporada no habría problemas… y mintió. Prometió hace un par de semanas que pagaría varias nóminas de manera inminente… y mintió. Prometió que se celebraría Junta de Accionistas a final de año y que se disputaría el Trofeo Colombino… y mintió. Los jugadores están que trinan ante todas las promesas falsas y es muy probable que hoy lleven a cabo algún tipo de medidas antes, durante o después del encuentro ante el Sevilla Atlético. Y también es casi seguro que la afición les apoyará en sus lógicas y justas reivindicaciones y los pitos irán hacia la zona noble.

Es complicado centrarse en el fútbol con todo lo que sucede en el entorno y con el nefasto y triste tema de los impagos. Pero no le queda otra a los profesionales que hacerlo. El Decano haría bien en no fiarse del Sevilla Atlético porque ya esta campaña le costó Dios y ayuda doblegar a otros dos filiales, el Almería B y el Atlético Malagueño, en el Nuevo Colombino. Es verdad que está teniendo efectividad y convierte las pocas ocasiones que crea, pero no le debe dar espacios ni facilidades a un rival con talento aunque también con bisoñez y endeblez defensiva. Confiará en el actual instinto asesino de Caye Quintana, pichichi albiazul con seis goles, y no podrá contar con Iago Díaz, Lolo Plá y Marc Caballé, por lesión, ni con el sancionado Israel Puerto (tiene la defensa en cuadro) mientras que volverá Traoré tras superar las molestias que le impidieron medirse al Talavera. El míster albiazul tiene a 17 futbolistas disponibles del primer equipo, por lo que completará la convocatoria de 18 con algún jugador del filial.

En cuanto al Sevilla Atlético, que está dirigido por el lepero Luci, exfutbolista durante varias campañas del Recre, cuenta también con otros dos onubenses en sus filas, los centrocampistas Curro Sánchez y Cera. Llega ocupando el puesto de ‘play-out’ de permanencia, tras haber perdido cuatro de sus seis últimos encuentros, y a sólo dos puntos de la salvación. Es capaz de lo mejor y lo peor, como casi todos los filiales, y la pasada campaña tuteó al líder Melilla, pero hace dos cayó en su feudo ante el colista Atlético Malagueño. Por fútbol sería favorito claramente el Recre. Pero si entran en juego factores anímicos como los de los impagos, podría pasar de todo. Zozobra en medio de la ilusión que despertó la remontada en Talavera.

