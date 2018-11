Salmerón: "Entendería cualquier protesta de los jugadores ante el Sevilla Atlético"

huelva24.com

Viernes, 30 noviembre 2018 | Leída 45 veces

Recreativo

17.46 h. El técnico albiazul aseguró que no sabe si la plantilla recreativista realizará una protesta en el partido ante el Sevilla Atlético por los impagos, como dejó caer Marc Martínez, pero indicó que los jugadores cuentan con su apoyo. Sobre el filial sevillista comentó que "tiene un ritmo superior al resto de equipos de la categoría".

José María Salmerón, técnico del Recreativo de Huelva, apoya a su plantilla en cualquier reivindicación, aunque dice no saber nada. "Entendería cualquier protesta de los jugadores, pero la hagan o no, cuentan con todo mi apoyo", explicó ante la prensa el técinco almeriense, que insistió en que "la verdad es que no sé qué va a hacer la plantilla".

Acerca del Sevilla Atlético, opinó que tiene "mucha calidad", además de "un ritmo superior al resto de equipos de la categoría", puesto que maneja bien las transiciones. Consideró que tiene "potencial" para estar mucho más arriba y que por ello será un adversario complicado de vencer.