Carlos Hita: “La fotografía de la temporada 2014-15 es muy mala”

huelva24.com

Viernes, 30 noviembre 2018 | Leída 18 veces

Recreativo

Carlos Hita, gerente del Recreativo de Huelva, intervino en ‘Ser Deportivos Huelva’ donde explicó, en

El gerente del Recreativo de Huelva, que “el consejo de administración, como órgano de administración de la Sociedad Anónima Deportiva, tenía preparada sus cuentas anuales como es pertinente y como se prometió en su día esa pertinente modificación estatutaria. Hicimos las consultas pertinentes porque el consejo entendía que con el mínimo de consejeros estábamos validados y legitimados para convocar Junta General de Accionistas. Como si es verdad que a lo largo de la historia el club ha tenido muchos problemas burocráticos con respecto al Registro Mercantil, hay buena sintonía con el Registro, se consultó y se vio que al haber más de la mitad de dimisiones en el consejo de administración, pues la única opción que teníamos era convocar esa ‘Junta Puente’ para estar legitimados y validados para poder celebrar la Junta que todos estamos deseando celebrar“.

El cordobés dejó claro también que “el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital es bastante claro con respecto el orden del día. Había tres posibilidades, que fuera el Registro Mercantil el que instalara la celebración y convocatoria de la Junta, otra era a través de vía judicial y la otra era que el propio órgano de administración lo hiciera, con la salvedad que solo podía tener una modificación ese órgano de administración, como único punto del orden del día. Por eso optamos a ser nosotros y que no fuera otro independiente el que hiciera la convocatoria. Eso conllevaba que teníamos que esperar los 30 días pertinentes y automáticamente, sin tener que pasar por el registro, convocaremos la Junta General de Accionistas de finales de enero o principios de febrero“.

“Quedan hasta cuatro ejercicios contables contando la 14/15. El 10 de enero de 2017 se aprobaron las cuentas de la 11/12, 12/13 y 13/14. Faltaba la 14/15 que se nos instaba a reformular las cuentas porque habían dado una opinión denegada los anteriores auditores, con lo cual teníamos que hacer una reformulación de cuentas. Ha sido una tarea compleja, una tarea leonina y que finalmente va arrojar luz sobre la fotografía en aquel momento sobre la situación del Recreativo de Huelva. A partir de ahí entendemos que la 15/16, que también se está encajando, va a tener menos dificultad para sacarla adelante. Y las dos siguientes, entendemos que no van haber obstáculos para poder presentarlas“.

No dudó en reconocer que “la fotografía de la temporada 14/15 es muy mala. Yo creo que nadie puede esperar otra cosa. Es en la temporada que se activa de manera arbitraria la propiedad del estadio y esa es la que cambia la fotografía de las cuentas. La situación del Recreativo es compleja, no vamos a descubrir nada“.

Modificación estatutaria

Con respecto a la modificación estatutaria que se llevará en la futura Junta del año próximo y si implicará a Líberos del Decano, Carlos Hita comentó que “prefiero no decir nada porque hay previsto un plan de comunicación al respecto. A día de hoy no me compete, será el consejo el que estime conveniente cuando sacarlo. No vamos a tardar mucho en saberlo, esa vieja idea de proteger los símbolos de la ciudad. Al final el Recreativo es una seña de identidad y al final hay que protegerla y el mecanismo para poder protegerlas que mejor que los estatutos del club“.