Albert Rivera, en Huelva: “Pido a los andaluces que se movilicen porque si no lo hacen, se quedarán los de siempre”

Viernes, 30 noviembre 2018 | Leída 45 veces

el líder naranja acude a la provincia en el cierre de campaña

El presidente de Cs ha hecho una llamamiento a la participación en el último día de campaña electoral en Andalucía, antes de las elecciones del próximo domingo: “Les pido a los andaluces que se movilicen, que no se queden en casa, si no van a votar seguirán los de siempre. Y ellos quieren que los andaluces no vayan a votar y que se conformen con lo que tienen. Esta tierra no tiene que conformarse, es una maravillosa tierra, con gran capital humano, grandes oportunidades. Por primera vez en cuarenta años hay una posibilidad real de que haya cambio de Gobierno en Andalucía”. Rivera se ha mostrado confiado en que a partir del próximo domingo se abra una nueva etapa en Andalucía: “Estamos cerca de un nuevo Gobierno que abra las puertas de la Junta, que escuche a los trabajadores y empresarios que tiran de una tierra, que pierde oportunidades por un Gobierno conformista. Hay que dejar atrás el enchufismo y el clientelismo de la Junta de Andalucía. Vamos a ser decisivos en ese cambio, si hay un solo escaño que permita el cambio, ahí va a estar Cs, encabezando una candidatura para la Junta de Andalucía”.



El presidente de Ciudadanos se ha referido también a las continuas referencias del PP-A hacia la formación naranja: “Lo que quiero es que cambie el gobierno de Andalucía. Las declaraciones de Moreno Bonilla me importan menos. Yo veo al PP demasiado preocupado por Ciudadanos y por lo que debería preocuparse es por cambiar el Gobierno de la Junta de Andalucía. No somos el problema, somos parte de la solución. Queremos encabezar un gobierno limpio, que no esté pendiente de los juzgados”.



El líder nacional de Ciudadanos ha hecho memoria y ha recordado al PP los apoyos que ha recibido en otras comunidades o en el Congreso para evitar unas terceras elecciones: “Yo cuento con ese apoyo. Moreno Bonilla dijo que quería ser vicepresidente de Juan Marín, no sé si sigue pensándolo. Bienvenido será el apoyo para gobernar Andalucía”