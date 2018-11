Krypteia no se rinde: “Siempre vamos a estar aquí salvo que se diga claramente que no se va a vender el club”

huelva24.com

“Siempre vamos a estar aquí salvo que se diga claramente que no se va a vender el club”, insistió. Aseguró que "hará falta unos 3 millones para finalizar la temporada y nosotros nos comprometemos con ese aval. Tenemos mecanismos para garantizar las próximas".

"La propiedad sabe de nuestros recursos y capacidades. El Ayuntamiento ha intentado vender el club y nosotros hemos defendido nuestros intereses, con la cláusula de los pasivos", reflejó Jiménez, que recalcó que "no nos vamos a retirar, siempre vamos a estar aquí salvo que se diga claramente que no se va a vender el club. Hemos puesto un crédito de medio millón que está vencido".

Sobre Eurosamop comentó que “está haciendo un trabajo estupendo. Eurosamop no opta a la compra, no respondemos ante su gestión. No podemos forzar a terceros a estar aquí".

"Estamos tendiendo una mano, decir que aquí estamos. No somos oportunistas, somos una solución", fue otro de los mensajes de Krypteia, que aseguró no obstante que "no queremos presionar y por eso no ponemos fecha límite". Aún así también señaló que "entendemos que hace falta otro perfil en el club. En el último pleno que se ha aprobado que se contraten profesionales en Huelva Deporte".