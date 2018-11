Ahora lo entiendo, Juan...

huelva24.com

carta abierta al alcalde de cartaya

¿Recuerda la primera vez que me dirigí a usted en un Pleno Municipal? Fue una mañana de 2014. Estaba sentado al final, entre el público, junto a compañeros del movimiento asociativo de El Rompido. Habíamos solicitado formalmente acogernos a nuestro derecho a intervenir en Pleno para reclamar un reglamento de participación ciudadana, pero no se dignó a respondernos.

Queríamos abrir el Ayuntamiento a la gente, convertirlo en una casa de cristal que no sólo fuera patrimonio de los concejales. ¿Recuerda? No nos respondió, Juan, pero fuimos. Permanecimos pacientemente sentados al final durante todo el Pleno, hasta que el entonces portavoz de IU, Miguel Gea, tomó la palabra para pedir nos escuchara. La discusión entre usted y el primer Teniente Alcalde, Carlos Pérez, fue acalorada, pero al final usted accedió a escucharnos. Pérez abandonó el Pleno y usted nos dio la palabra con la boca chica, casi por obligación, con la condición de NO recoger en acta nuestras palabras. Intervenimos durante 3 minutos para reclamar un Reglamento de Participación ciudadana que abriera las puertas del Pleno a la gente. Después nos fuimos y usted borró todo rastro de nuestra presencia.



Aquél día decidí que había llegado el momento de dejar de pedirle desde abajo, desde afuera para exigirle desde dentro, cara a cara. IU nos abrió las puertas del Pleno y de su candidatura y, como sabe, llevo 3 años y medio defendiendo a la gente sin tener que pedirle un justificante para hablarle cara a cara. En este tiempo han pasado muchas cosas. Una de las más bonitas, que volví a defender aquel Reglamento de Participación Ciudadana que reivindicamos los vecinos desde la última fila, pero esta vez como concejal. Se aprobó por unanimidad y se ha publicado. Ahora cualquier vecino o vecina puede llevar sus propuestas a Pleno para que sean debatidas, votadas y recogidas en acta. Le guste a usted o no. Después, los dos representantes de IU defendimos 120 mociones más sobre economía, empleo, sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, cultura, deporte… La mayoría, han sido aprobadas. Sólo algunas, cumplidas, tarde y con la boca chica, como aquella mañana de 2014 en que se vio obligado a escucharnos.



En el último Pleno ha borrado usted dos horas de debate y 4 de las 5 mociones de IU, 4 de las 5 mociones de la gente, 4 de las 5 mociones que el pueblo tenía derecho a conocer sobre Economía, Educación, Vehículos eléctricos y Violencia de Género, despreciando decenas de horas de nuestro trabajo. Ha vuelto usted a borrar todo rostro de nuestra presencia, como aquella mañana de 2014 cuando nos hacíamos escuchar a gritos desde la bancada del público. Un concejal le comparó una vez con un dictador y sabe que yo, personalmente, pedí respeto para el Alcalde. Ahora lo entiendo, Juan, ahora lo entiendo…



David Fernández Calderón

Miembro de la A.V. El Rompido y concejal de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Cartaya.