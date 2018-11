El runrún: Coches eléctricos no, gracias

Viernes, 30 noviembre 2018 | Leída 85 veces

confidencial

La ausencia de puntos de recarga hace que aquellos enchufes que las grandes superficies comerciales –no todas– ponen a disposición de estos vehículos, sean muy valorados. Pero el problema no es solo de infraestructuras, también lo es el hecho de que no todos los clientes de estos establecimientos están dispuestos a respetar esos espacios y como no existe el miedo a ser multados por su falta de civismo, nos encontramos imágenes como la que le mostramos: en ella se pueden ver dos plazas en el parking subterráneo de Leroy Merlin con su correspondiente punto de recarga. Una, la de la izquierda, está ocupada por un turismo convencional, concretamente un Renault Megàne de hace dos décadas; la de la derecha, efectivamente, por un coche eléctrico... ¡desenchufado!, que lógicamente también debería ocupar una plaza de aparcamiento general. Está claro que antes de plantearnos un cambio tan importante como el que se avecina en el ámbito de la movilidad habría que pensar en adaptar nuestra forma de actuar a los nuevos tiempos.

Man o Matic y Hawking. El artista onubense Adrián Pérez Vázquez, más conocido como Man o Matic, se ha lucido con su última creación al representar al conocido astrofísico Stephen Hawking. Lo ha hecho dentro de un evento que se llama ‘Murales con Ciencia’ y que tiene lugar en Bailén, en Jaén. Ni corto ni perezoso el artista de Huelva, al que poco margen le dejan por su tierra, ha usado la fachada de un edificio de más de tres plantas y ha recreado la imagen de Hawking de una manera fiel, con su inconfundible expresión, pero con el toque de color y arte que aporta su innegable talento. Los comentarios en las redes sociales al ver su trabajo van en la línea del asombro y la admiración, aunque en el fondo a nadie le extraña que sea capaz de hacer cosas así.

El director del Festival, perro viejo. Al director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, no le basta con estar al frente del certamen onubense y también desarrolla otros trabajos en la industria cinematográfica, como venía haciendo. Lo que igual no saben muchos es que tiene por delante un “ilusionante estreno” en el mundo del cómic con una novela gráfica llamada 'Una historia de perros viejos'. Como el señaló es “un proyecto muy personal, que comencé a escribir hace ya unos años”. Le acompaña en el proyecto, que edita Dolmen Editorial y prologa Carlos Zanon. el dibujante Juanma Espinosa. Es “un sencillo relato de redención, con toques de western crepuscular y género negro, protagonizado por perros”, detalla Martín, que presentará su obra en varios lugares, como Sevilla y Madrid, pero de momento no en Huelva.