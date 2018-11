Pablo Andrade: “Esperaré hasta enero para ver cómo van las cosas y tomar una decisión”

huelva24.com

Pablo Andrade habló en Canal Sur de la situación que arrastra en el club decano. El lateral brasileño explicó que “deportivamente estamos muy bien, pero estamos fastidiados y cansados por todo lo que está pasando en el club. Nos deben tres meses, ya todo el mundo sabe cómo está todo por aquí“.

El carioca reconoció, en declaraciones recogidas por Albiazules.es, que “yo no salí de Brasil para pasar por una situación como esta. Cuando a mi me hablaron del Recreativo, un club tan grande como este, yo pensaba que las cosas no iban a llegar a ese punto. Pero tenemos que olvidarnos de todo esto para poder rendir en el campo. Toca esperar, tenemos la promesa del Ayuntamiento de que se va arreglar el tema. Todo trabajador debe cobrar dinero para poder sobrevivir, es lo que todos queremos“.

Habló de su situación personal, asegurando que “yo vivo en Huelva con mi novia y claro, tengo que pagar el alquiler, las cuentas de la casa y tengo que ayudar a mi familia en Brasil. Tengo mis cuentas todos los meses para poder pagar, mi madre necesita de dinero en Brasil y depende de mí. Es un poco complicado, ya que yo tengo mis ahorros en Brasil y he venido aquí para poder ganar dinero y ayudar a mi familia“.

A este respecto añadió que “yo firme un contrato de tres temporadas con el Ourense y el año pasado me fui cedido al Rápido de Bouzas“. Descartó salir del Recre, ya que “no me lo planteo. Lo que quiero es que las cosas se arreglen lo más rápido posible, para yo centrarme solo en entrenar y jugar. Estoy muy contento en la ciudad, todos estamos adaptados. Pero las cosas no pueden seguir así hasta final de temporada, yo particularmente no puedo. Muchos vamos a tener ofertas porque lo estamos haciendo bien dentro del campo. Yo voy a esperar hasta enero para ver cómo van las cosas y tomar una decisión“.