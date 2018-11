El runrún: Doble ración onubense para Xi Jinping

Jueves, 29 noviembre 2018 | Leída 276 veces

confidencial

El objetivo era celebrar como se merece los acuerdos comerciales firmados entre ambos países, acuerdos que incluyen, como muchos de nuestros lectores sabrán, la autorización a exportar jamones con su pata incluida y no deshuesados como hasta ahora. Por supuesto, el banquete tuvo su correspondiente guiño al este producto tan nuestro –queremos creer que procedente de la Sierra onubense–, al servirse salmorejo con jamón ibérico dentro del menú elaborado por el chef Paco Roncero. Pero no fue esta la única presencia con aroma onubense en tan regio evento: entre el más de un centenar de invitados estaban, además del presidente Pedro Sánchez y su esposa, varios ministros y demás responsables de las altas instituciones del Estado, así como los presidentes de empresas como Repsol, Telefónica o Huawei. Plácido Domingo acudió igualmente, en este caso para agasajar a la primera dama china, que al parecer es una conocidísima cantante folclórica en su país. Y cómo no, en un país donde el bádminton es casi el deporte rey, no podía falta Carolina Marín, otra celebridad en China, que en esta ocasión cambió la falda corta por los tiros largos, espectacular con un vestido rojo. La onubense pudo conocer también a la ingeniera María Teresa Esteban y la médico de familia Verónica Casado, consideradas las dos mejores del mundo en sus respectivas especialidades, así como al director de la película ‘Campeones’, Javier Fesser. Y para los más ‘foodies’, decir el menú se completó con rape con setas y cebolletas y un postre bautizado 'Sweet Asia'.

El acosador del Parque Moret. Al parecer un acosador anda suelto por el Parque Moret y hasta el momento no ha sido localizado, aunque varias víctimas han denunciado su presencia. Uno de los testimonios lo difundió en las redes sociales Federico Pérez, que trabaja en Arrabales, centro ubicado en el Conquero. Relató que este martes una chica joven llegó allí “muy nerviosa y asustada” porque tras salir del instituto y ya camino de casa se sentó en un banco de la zona alta del parque y se puso a fumar un cigarrillo cuando un señor de entre 40 y 50 años, sin que ella se diera cuenta, se sentó junto a ella. Hasta ahí todo más o menos normal, pero la situación cambió drásticamente cuando miró que este hombre estaba masturbándose delante de ella. Se intentó identificarlo con la Policía Nacional pero ya no estaba por allí. Como decía Pérez “se ha comentado mucho sobre la seguridad en dicho parque. Esperemos que tomen las medidas necesarias para que exista cierto control en una zona, relativamente aislada, en la que podamos transitar y disfrutar sin miedo a perturbados o depravados que pululan al acecho”. ¡Que así sea!

85 recolectores de caquis para Lepe. Ha comenzado el proceso de selección para contratar a 85 personas que recolecten caquis en Lepe. Se trata de un contrato de un mes hasta el 31 de diciembre "con posibilidad de ampliación". El salario es según convenio agrícola de Huelva (39 h. / semana) y también se aporta al trabajador el alojamiento y el transporte. El pago es quincenal y se necesita ser titular de una cuenta bancaria. Los útiles para la recolección se dan en préstamo bajo fianza y es imprescindible tener el permiso de trabajo en vigor. La incorporación es inmediata. Más detalles en este enlace.