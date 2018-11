Independientes Huelva apuesta por conservar y restaurar el patrimonio arqueológico onubense

huelva24.com

quiere que se dote al futuro museo de personal suficiente

La asociación ha confirmado que si bien la Junta de Andalucía ha adjudicado las obras de rehabilitación por un valor de 4,8 millones de euros recientemente, no contempla a corto plazo “otra partida para dotarlo de material museográfico ni personal experto para su mantenimiento”. Calvo, cuya profesión es la conservación y restauración de bienes e inmuebles, asegura que “puede que estemos una vez más ante una obra que se presenta a bombo y platillo pero que no se culmine si no se prevé en los presupuestos su correspondiente partida”.

“No es de recibo que sea Huelva una capital que con el rico patrimonio arqueológico que posee, éste se encuentre hacinado en los sótanos del actual Museo Provincial, siendo más los objetos guardados que los que se encuentran en exposición (como el reciente hallazgo en Niebla de un mosaico romano que no está expuesto al público)” afirma la candidata por Independientes Huelva. Con la recuperación del emblemático edificio neoclásico de la Plaza de las Monjas, antigua sede del Banco de España, como Museo Arqueológico “Huelva tendrá un reclamo más potente de cara al turismo y a la dinamización cultural de la ciudad”, reclama la portavoz de Independientes.

En esta misma reunión, la candidata de Independientes Huelva se ha comprometido con la Asociación a llevar a cabo la catalogación del suelo de Huelva por expertos para evitar que se “expolien los restos arqueológicos que sean hallados”. En este sentido, Calvo ha afirmado que “no es de extrañar que no conozcamos realmente la riqueza patrimonial que tiene nuestros suelos porque si encuentran algo no dan parte de ello porque paralizarían las obras”.