Gabriel Cruz critica que otros partidos hacen "electoralismo" con el Recre

Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, apuntilló su visión del asunto en la votación que sirvió para rechazar la propuesta conjunta de Izquierda Unida y Participa Huelva con respecto a la creación de una comisión de investigación, de cara a controlar lo sucedido en el Recreativo de Huelva en las últimas temporadas tras la expropiación.

Así, el primer edil manifestó, en declaraciones recogidas por Albiazules.es, que “está muy claro y creo que hay quién utiliza al Recreativo de Huelva para servir a sus intereses particulares. En su momento demostraron un profundo desinterés e indiferencia por el Recre. Y ahora se trata de aprovechar el momento para arrojar esa sombra de sospecha. Realmente es de nota y más de nota aún proviniendo de algunas personas, que se pida una comisión para conocer los pagos que van del Ayuntamiento al Recre. Pero si todos los pagos pasan por aquí, todos, sin excepción y son actos únicos. Es decir, pagos por terceros, eso no tiene recorrido. Pagos a Hacienda y pasa por aquí. Responsabilidad por derivación ante la Seguridad Social. Bueno, la Seguridad Social decretó en un expediente que es firme, que hay una derivación y por lo tanto una responsabilidad ante esa derivación del Ayuntamiento de Huelva. Esto tiene otros fines, es mucho mejor decir que quiero montar una comisión de investigación, con el mensaje subliminal que tiene, que molestarse en ir al despacho del interventor y preguntarle. No tiene nada que ver“.

Y es que “los hechos están ahí, en votación tras votación y en manifestaciones tras manifestaciones y expresiones. Ya sabemos las soluciones, las solución es que lo arregle otro. O sea el Recreativo es de Huelva, es seña de identidad de Huelva, lo queremos nosotros y lo defendemos nosotros. Salimos a la calle, pero esto que lo arregle otro. Esa es la solución de Izquierda Unida, la de Participa Huelva es más ‘Estalinista’. Contra todos y frente a todos, entramos en un discurso con tintes demagógicos. Y el resto, no nos equivoquemos. Estamos donde estamos y estamos en ese ejercicio de electoralismo, aprovechando lo que no se debería de utilizar, que es el Recreativo de Huelva“.

No dudó en personalizar su discurso, asegurando que “es cierto que hay aquí grupos que están defendiendo al Recreativo de Huelva, como está haciendo el grupo Popular o los dos concejales no adscritos, pero el final se reduce a eso. A mí no me sorprende el posicionamiento del señor Gavilán, al final vamos a concluir que es marxista. Pero marxista no de Karl Marx, sino de Groucho Marx. Una de sus más celebres frases es ‘mire usted, yo tengo mis principios, pero si no me sirven tengo otros’. Eso lo hace con la expropiación y luego lo cuestiona, lo hace con el pago a Hacienda y luego lo cuestiona... Todos recordamos su trayectoria. Primero era el adalid de una persona física y particular, que era quién iba a salvar el Recre. Luego no le sirvió y se convirtió en defensor de una empresa, y en enemigo de otra. Pero como tampoco le sirvió esa empresa, de la que era enemigo ahora se hace amigo, y ahora va en contra del mundo. Pero mañana será de justamente lo contrario. Y eso es lo que no se explica. Eso no es coherencia y mucho menos cuando él hace referencia a su formación y tal, pero es que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Y usted ejerce y hace gala de ignorancia de la ley, y de voluntad de incumplirla. Y eso no se va a tolerar“.

Por último Gabriel Cruz mandó un mensaje para todos. “No nos equivoquemos. Digo lo que digo siempre, no cambia el concepto, la seña de identidad y la importancia que tiene el Recreativo de Huelva. No cambia el compromiso de sacarlo adelante. Por muchas mociones y asuntos que se traigan a pleno, por muchas declaraciones y muchos posicionamientos, vamos a seguir apoyando incondicionalmente al Recreativo de Huelva. Y lo vamos a seguir manteniendo y va a seguir adelante. Hay muchos concejales que están en esa línea y los que no, también es legítimo. Desde luego que no vamos a permitir que desaparezca esta seña de identidad de Huelva“.