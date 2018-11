El pleno municipal rechaza la propuesta de Participa Huelva y de Izquierda Unida de crear una comisión de investigación sobre el Recre

huelva24.com

Miércoles, 28 noviembre 2018 | Leída 24 veces

fútbol > recreativo

Así, los votos en contra del equipo de gobierno y los concejales no adscritos, más la abstención de Partido Popular, han dejado en nada la idea que trasladó el propio Jesús Amador en su exposición inicial, como recoge el portal albiazules.es. "Es de las mociones que no nos gustaría haber presentado. No nos gustaría porque hemos dado sobradas cuentas de que hemos intentado otras vías para conocer lo que se estaba gestionando desde la expropiación por este Ayuntamiento al club, aparte del posicionamiento y la decisión de cada grupo municipal. Hemos presentado muchas peticiones de información que no se nos ha trasladado. Lo que proponemos es una comisión de investigación en el que ya que la parte política no está dispuesta a trasladarnos información, nos vemos obligados a presentar esta comisión. Proponemos que se articulen los medios necesarios para que tenga lugar la comisión de investigación, acerca de la gestión legal, administrativa y económica del Real Club Recreativo de Huelva, y la repercusión que ha tenido en el Ayuntamiento de Huelva y las cuentas municipales, es decir, las cuentas de todos los onubenses. Y que todos los grupos municipales podamos solicitar a personal técnico, ya que la parte política no está dispuesta, para que nos traslade información de lo que está sucediendo con las cuentas municipales y la gestión del club", explicó.

Los representantes de Mesa de la Ría y Ciudadanos dieron su respaldo, algo que no ocurrió igual con los dos concejales no adscritos, Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo, al considerar que se trataba de una medida electoralista, debido a las próximas elecciones. También creen que "esto no le vas hacer bien al club", entendiendo que se pueden hacer medidas similares de una manera más discreta.

Por parte del Partido Popular se abstuvieron al considerar que "si de algo no es sospechoso este grupo municipal, anteriormente equipo de gobierno, es el de ser coherente con nuestra trayectoria y pensamiento. Respetamos otras posiciones que entienden que el club no debe ser de las primeras prioridades de la ciudad, pero para nosotros siempre lo ha sido. Lo fue cuando estuvo gobernando y lo está siendo ahora cuando está en la oposición. Es cierto que hay dificultades para saber lo que está sucediendo, pero en la línea que hemos mantenido hay que hacer esa reflexión, el ponernos a ver esa gestión del Real Club Recreativo de Huelva, beneficia o no la gestión del consejo de administración. Estamos en una situación, por las ventas fallidas, que lo más aconsejable es sumar . Para nosotros lo primero es el Real Club Recreativo de Huelva", explicó Manuel Remesal.

Por parte del equipo de gobierno, Pepe Fernández aseguró que "nada tiene que ver lo que aquí se dice con lo que pone la moción. La moción lo que dice 'vamos a saber como se ha gastado el dinero que se ha puesto aquí'. Con lo cual, si no sabemos cómo se ha gastado el dinero que se ha puesto aquí... La moción dice en todo momento a la gestión del dinero público y se ha contestado aquí. Aquí se dijo que el único dinero aportado es el que ha pasado por pleno. Este equipo de gobierno , este Ayuntamiento no ha pagado ni un céntimo más del que aquí se ha aprobado, en la derivación primera y en el pago por terceros después. Eso fue lo que se ha pagado y si no le gusta la respuesta, me parece perfecto".