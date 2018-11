Pina: "Si algún jugador dice que no aguanta más y se quiere marchar hay que respetarlo porque es su vida y aquí nadie le va a pagar las facturas"

huelva24.com

14.05 h. "Si seguimos así hay un alto porcentaje de que no se compita por estar arriba porque es muy difícil estar centrados. Me fastidia perder un año así", destaca el lateral albiazul, que también comenta que "si en el partido del sábado se decidiera hacer algo es por una llamada de atención porque estamos en la misma situación que hace tres o cuatro meses".

El lateral derecho del Recre Juan Pedro Pina ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y se ha mostrado en la misma línea crítica que su capitán, Marc Martínez, a la hora de referirse a los impagos. "Ya las palabras no nos valen. Hay gente que lo está pasando mal y uno se cansa de ver situaciones que no tienen que ver nada con lo deportivo. Uno se cansa de ver lo que está pasando, tanto los jugadores como los técnicos y empleados. Lo que necesitamos ya son hechos. No tendríamos que tener necesidad de hablar de esto sino competir con las mismas posibilidades que el resto de clubes de Segunda B y estar centrados en el fútbol", recalcaba.

Pina considera que si sigue la actual situación institucional el Recre no podrá aspirar esta campaña a pelear por el ascenso: "Gracias a Dios ya llevo mucho tiempo en esta categoría y también tengo muchos compañeros que dominan esta categoría, y eso al final te da puntos. No puedo decir si vamos a estar más arriba o más abajo, pero lo que es cierto es que si no estamos centrados en lo que tenemos que estar es complicado. Nos fastidia perder un año así porque así. Por lo menos a mí que estoy fuera de casa. Uno se cansa ya de estar hablando siempre de lo mismo. No podemos ninguna barbaridad. Si seguimos así hay un alto porcentaje de que no se compita por estar arriba porque es muy difícil estar centrados. Esta plantilla es joven y a lo mejor los veteranos sí, pero los que tienen poco más de 20 años no pueden. Si tienen una hipoteca fuera y una casa aquí, pues a lo mejor tienen que pagar 1.500 ó 2.000 euros todos los meses. A cualquiera de esta sala también le pasaría lo mismo".

En cuanto a posibles medidas de protesta en el partido del sábado contra el Sevilla Atlético, Pina explicaba que "seguramente se planteará hacer algo, pero sólo quiero pensar en entrenar fuerte y en alimentarme bien. Si se decidiera hacer algo es por una llamada de atención porque estamos en la misma situación que hace tres o cuatro meses. Estamos un poco cansados ya de esta situación. Te llama tu familia y te cabreas con ellos y no tienen nada que ver. La mayoría hemos venido nuevos y yo debería estar callado y tabajar porque sólo llevo aquí seis meses. Pero simplemente queremos trabajar en las mismas condiciones que el resto de equipos".

Y también aludía el lateral a la posible marcha de futbolistas del plantel onubense. "Quedan cuatro partidos de aquí al parón y después ya cada futbolista decidirá lo que hace para su futuro porque aquí hay gente a la que ya le deben cuatro meses y a la tercera ya te puedes marchar. Tampoco sería bueno estar ya pensando en irse, y si en Navidad ya hay alguien que dice que no aguanta más y se quiere marchar hay que respetar su decisión. No se le puede decir nada porque es su vida y aquí nadie le va a pagar las facturas", concluyó.