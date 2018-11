Marc Martínez: "Se está manchando el escudo y jugando con familias. Hay trabajadores que están yendo al club a pedir 50 euros y eso no puede ser"

huelva24.com

A la conclusión del entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva ha pasado por la sala de prensa el cancerbero Marc Martínez, que se ha mostrado bastante tajante a la hora de hablar del tema de los impagos del Recre, que le debe entre tres y cuatro mensualidades ya esta temporada tanto a los futbolistas como a los miembros del cuerpo técnico y a los empleados del club.

"Se nos dijo el viernes que iba a ser inminente, al menos un cobro, y ahí seguimos esperando. Yo por inminente entiendo que es ya y se nos dijo el viernes y ya estamos a miércoles, así que ya no sabemos si creérnoslo o no o si darles un voto de confianza. De toda la vida inminente es un día o dos y por ahora seguimos esperando. Nos lo comentó el viernes el alcalde, Gabriel Cruz, que esa tarde llamaría al míster para confirmarnos el día y ni se produjo esa llamada ni se ha cobrado de una manera inminente. El sábado es un mes nuevo y además a mí me cuesta creer que se cobre de aquí al 31 de diciembre todo porque pasan los días y no hay cariño de nadie, ni una llamada, ni nos pagan nada. Queremos estar al día y nos da igual quien ponga el dinero", comentaba el capitán del plantel albiazul.

Sobre si se plantean hacer alguna medida de cara al partido de este fin de semana, el portero recreativista argumentaba que "nosotros vamos a reclamar lo que es nuestro y con una nómina no nos van a callar. Obviamente una nómina ayudaría a muchos compañeros que lo están pasando muy mal porque ante todos hay que ser personas humanas y saber que no sólo es Marc Martínez sino que es una familia entera. Se está jugando con familias y hay que ser un poquito humanos. Hay trabajadores que están yendo al club a pedir 50 euros y eso no puede ser. Es una pena porque se está manchando el escudo, familias y todo el mundo. Algo se ha hablado de hacer el sábado, pero nosotros somos los primeros que no queremos hacer nada. Demandamos algo porque se nos debe, y si al final se hace algo el sábado es por eso".

Sobre los impagos a los empleados del club albiazul, el catalán añadía que "sería una vergüenza que no les paguen a los trabajadores del club. Creo que mañana tienen una reunión y no sé lo que les van a decir, pero aquí somos todos iguales y somos personas humanas con nuestras necesidades. Y ellos lo estarán pasando peor porque me imagino que tendrán unas nóminas más bajas que las nuestras. Y nosotros mucha gente se piensa que en Segunda B las tenemos altas, pero están equivocados. No cobramos 300.000 euros ni 200.000, como la gente se puede llegar a creer. Muchos jugadores vivimos mes a mes, y si llevamos tres meses sin ver un duro es que no se puede. En cinco días tanto nosotros como los trabajadores tenemos que pagar un alquiler. Nos han dicho que de aquí al día 31 de diciembre nos lo pagan todo, pero a la casera no se le puede decir que el 1 de enero le pagamos cuatro nóminas. No puede ser".

En este sentido, Marc Martínez añadía con rotundidad que "no concibo y no me entra en la cabeza tener a un trabajador para no pagarle. Para eso no lo tengas. El viernes todos dijimos que si no hay dinero nos lo dijeran, pero lo que se nos dijo es que era inminente y sin embargo hemos llegado al miércoles y ni nos han pagado ni ha habido ninguna llamada diciéndonos que ha habido algún problema. Que se puede llamar. Vamos a hacer las cosas bien. Ya que estamos jodidos y puteados, al menos vamos a darle un poco de cariño a la gente, que somos personas y no se nos está tratando como personas".

Sobre si el Decano va a poder cumplir esta campaña los objetivos deportivos que se ha marcado con tantos problemas institucionales rondándole, el capitán explicaba que "nosotros intentamos centrarnos en el fútbol y el ejemplo más claro es el del último partido en Talavera. Pero es complicado porque tú llegas a casa y tienes que dar una explicación a tu mujer, a tu novia, a tus padres o a quien sea. Cuando pisas el césped intentas centrarte en el partido y en el rival, y si el equipo no está unida es imposible hacer lo que hicimos en Talavera. No significa que cobres y ganes todos los partidos. A lo mejor estamos al día y vamos últimos en la tabla, pero lógicamente influye no cobrar, y también está el tema del césped, que esperemos que el Colombino esté mejor este sábado. La hora y media del partido o del entrenamiento es un desahogo porque estando en casa cada 20 minutos piensas en el problema económico. Hay 22 horas más al día en la que hay problemas y necesidades. Nosotros en el campo queremos hacer algo grande este año y en ello estamos. Somos una piña cojonuda e intentamos centrarnos en el fútbol pero es complicado. Pero si hasta el final de temporada estamos así es insostenible. Tenemos la esperanza de que todo se solucione y por eso estamos aquí, porque si no no vendríamos a entrenar día a día, aunque es verdad que cada vez que pasan los días uno va perdiendo poco a poco la esperanza".

Por último, aludía al partido contra el Sevilla Atlético de este sábado: "Creo que tenemos un gran ejemplo, que fue el día del Atlético Malagueño. Es un filial que también está abajo y si no estamos bien como aquel día sabemos que nos plantearán miuchos problemas. Si logramos tres puntos nos pondremos cerca de donde queremos estar y también le daríamos una alegría a la afición, que se lo merece y que seguro que también lo está pasando mal viendo la situación por la que estamos pasando. Entre todos seguro que lo sacamos y que damos una buena imagen".