Ya hay ganadora de la entrada doble para ver el musical El rey y yo en la Temporada Clásica de Holea

Miércoles, 28 noviembre 2018 | Leída 11 veces

Este jueves a las 20.00 horas

11.50 h. Los cines Artesiete Holea proyectarán este jueves, a las 20.00 horas, el musical El rey y yo. Escrito por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, cuenta con un guión basado sobre el libro Anna and the King of Siam de Margaret Landon. La ganadora de la entrada doble que regala huelva24.com ha sido Lucía Navarro Escudero.