La verdad de las cuadras de Aljaraque

Miércoles, 28 noviembre 2018 | Leída 127 veces

Carta al director

Es tal la desesperación que tenemos los propietarios de las cuadras que nos gustaría haceros partícipes de ella. Es situación insostenible, al no recibir ayuda de la corporación municipal. No hay apenas presión del agua ni suministro de luz ni limpieza y los animales no pueden ser atendidos como se merecen. Reclamamos unas instalaciones dignas.