El Belén Viviente de Beas homenajea a Niebla con reproducciones de su muralla, sus torres, el puente romano y un zoco árabe

Martes, 27 noviembre 2018

El Ministerio de Sanidad ha reconocido esta mañana que la saturación de las listas de espera de la Seguridad Social está llevando a dar turnos para practicar autopsias a pacientes que no llegarán vivos a la fecha asignada para su operación. “Como me toque y no me haya muerto aún, me dará...