Tropi: "Muchas veces no te tienes que mover de donde estás si te sientes querido"

Martes, 27 noviembre 2018 | Leída 47 veces

Recreativo

Tropi no quiere hablar de la posibilidad de salir del Recre. El centrocampista tiene claro que su presente y futuro pasan por la albiazul del Decano y así lo aseveró en una entrevista concedida a ‘Ser Deportivos Huelva’ y recogida por Albiazules.es.

“Que yo sepa ningún equipo me ha preguntado. Yo de momento me voy a quedar aquí, tengo contrato y estoy muy a gusto. Muchas veces, aunque hagas bien las cosas, el fútbol no tiene porque cambiar. O sea, si yo me encuentro a gusto y veo que el míster confía en mí, que el club confía en mí, pues muchas veces no te tienes que mover de donde estás si te sientes querido. Esa es mi idea“, destacó.

Para evitar especulaciones sobre su figura, el ex del Valencia indicó que “yo en el Recre estoy bien valorado, a gusto y jugando bien. Muchas veces cambiar de aires te puede perjudicar. Entonces, mi cabeza está aquí y de hecho nadie me ha preguntado por lo que voy hacer en enero, ni nada. Yo no tengo información de eso, e incluso aunque me pregunten estoy muy cómodo en Huelva y no tengo idea de moverme“.

También habló de la reciente reunión que tuvo la plantilla con Gabriel Cruz, alcalde de Huelva. “De la reunión del viernes salimos con las ideas claras, de lo que hay y de lo que no hay, de lo que va a pasar y lo que no. Y ya está, no puedo hablar más porque fue muy trascendental lo del otro día. Es una reunión en la que el alcalde vino a informarnos, a decirnos como está la situación y ya está. Somos conocedores de todo y nada, a tirar para adelante. En lo deportivo, que es lo que más nos tiene que importar, tenemos que dar el máximo“, sentenció.