El runrún: El Metropolitano, ¿mucho estadio para Carrasco?

confidencial

Este vez le ha tocado al onubense que más fuerte está pisando fuera de nuestras fronteras, Manuel Carrasco, recibir los dardos faltones que caracterizan a este espacio radiofónico. Contaba su conductor, David Broncano, que yendo en bici por Madrid dijo haber visto un cartel anunciando el concierto que Manuel Carrasco ofrecerá el próximo 29 de junio en el estadio Wanda Metropolitano. Le sorprendió –asegura– hasta el punto de que pensó que era un “troleo” y aunque sí dijo que al parecer al cantante “le va bien”, insinúa que actuar en el espectacular coliseo rojiblanco es algo que no está al alcance del de Isla Cristina. “¡En el Metropolitano... Manuel Carrasco! ¡Pero si ahí va Iron Maiden!”, bromearon. Quequé, colaborador del programa, también vaciló al onubense: “Será en el Metropolitano, pero en alguna sala anexa...”; “o en los vestuarios”, terció Broncano.





Quienes conozcan el programa no les habrá extrañado que esta ‘moderna’ tribu no tenga a Carrasco como santo de su devoción, ya que consideran un valor en sí mismo el oponerse a la cultura ‘mainstream’, que es la que llena campos de fútbol de 80.000 personas; o para información del programa, la que cuelga el cartel de no hay billetes durante tres noches consecutivas en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. En cualquier caso, y por aquello de acabar ‘de buen rollo’, cambiaron de asunto con un “...respeto para ese chaval y le deseamos lo mejor”.



Cargando contra el ‘ex’. En este mundo de apps y cada día de más amor libre, las ex parejas bien avenidas son –afortunadamente, que lo del odio por el odio está muy feo- bastante habituales. Pero el rencor hacia el ‘ex’ sigue estando ahí muchas otras veces, no nos vamos a engañar, y no solo en lo que a relaciones amorosas se refiere. Lo de airear los desaires y sacar los trapos sucios es también algo de lo más habitual, y pasa con las exparejas, pero también con los expartidos. Y si no que se lo digan a Ruperto Gallardo, que hoy –en plena campaña electoral, recordemos- no ha dudado en lanzarle la pulla al que fuese su ‘amor’, Ciudadanos –formación con la que no acabó muy bien avenido, no-, a cuenta de la sanidad y de la actitud que, ante las reivindicaciones de los profesionales de la misma, le ‘obligaron’ a mantener desde el partido naranja. Cuidado que lo mismo la critica le viene devuelta, que ‘ex’, al fin y al cabo, son las dos partes.

La confitería Rufino da el salto a Sevilla. La confitería Rufino de Aracena lleva abierta desde 1875 y posee dos obradores, uno en dicha localidad de la Sierra de Huelva y el otro en Valverde del Camino. La cuarta generación de la familia mantiene viva la tradición artesana de una dulce labor. Esta pastelería posee fama internacional (ha salido retratada en varios blogs turísticos y programas de televisión) y ahora va a dar el salto a Sevilla, concretamente a la calle Gonzalo Segovia, número 7, de la céntrica Plaza de Cuba. Ya hace poco abrió también la confitería La Victoria de Moguer en la capital andaluza y ahora será Rufino la que se expanda más allá de las fronteras onubenses para dar a conocer sus yemas, tocinos de cielo, cremas tostadas, bizcotelas o turrones, entre otros manjares que han alabado hasta reyes y papas, según cuenta la leyenda. A buen seguro que la aventura será fructífera.