Luci: "Les he puesto a mis jugadores de ejemplo a los futbolistas del Recre"

R. U.

Martes, 27 noviembre 2018 | Leída 99 veces

fútbol > recreativo

El lepero Luci, técnico del Sevilla Atlético, ha atendido este martes a Cope Huelva y ha reconocido que el choque del domingo en el Nuevo Colombino es bastante especial para él. "Es un partido emotivo para mí porque llevo al Recre en la sangre. Como profesional está claro que tengo que tirar para el equipo para el que trabajo, y en este caso es un equipo que también siento por mis años aquí en el Sevilla. Iremos con toda la humildad del mundo a intentar cumplir el objetivo. Una vez que empieza el partido ya uno no sabe contra qué rival juega y nosotros estamos en una situación en la que necesitamos sumar puntos ante cualquier equipo. Sigo bastante al Recre en cuanto a resultados y en cuanto a su situación institucional, y cada fin de semana que puedo me escapo a Huelva para ver tanto al Recre como a los rivales. Al Recre lo he visto en varios partidos y ya nos medimos a ellos en pretemporada. Saben perfectamente a qué fútbol juegan, aunque en estos dos últimos partidos han jugado más alegre, con las líneas más arriba y un poco más de posesión. Aun teniendo pocas ocasiones está siendo efectivo y después es difícil hacerle gol", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Piensa que el Decano debe aspirar esta campaña al ascenso de categoría: "Es un equipo hecho con nombres, con jugadores que conocen bien la categoría y con un entrenador también experimentado. Es un equipo llamado a estar arriba, pero después la competición te pone en tu sitio. Es una liga muy igualada y con muy poca diferencia de puntos entre los de arriba y los de abajo. Es difícil ganar cualquier partido en esta categoría. Ahora mismo el Recre está en una zona cercana a meterse en la parte de arriba, que creo que es su objetivo. Claro que tiene posibilidades de jugar los 'play-offs'. Como mínimo debe aspirar a meterse entre los cuatro primeros. Tiene jugadores con calidad e importantes para esta categoría y que tienen experiencia, algo de lo que yo carezco y se nota en muchas ocasiones durante los partidos".

Reconocía Luci que les ha puesto a sus jugadores el ejemplo de los futbolistas del Recre de saber competir pese las dificultades económicas que padecen. Así, decía que "el mérito de ese equipo también es que compite cada fin de semana tratando de olvidarse del aspecto institucional y económico. No es fácil tener la cabeza centrada sólo en el balón y eso es mérito de los jugadores, del cuerpo técnico e incluse también diría del club. Es verdad que ahora estoy un poco más despegado, pero sé que esos problemas siguen existiendo y cada vez que pase el tiempo hay que encontrar una solución porque cada vez la luz es más pequeño. Claro que pesa porque luego llega la semana y el día a día y el aspecto motivacional es muy importante para entrenar y competir. Esas carencias económicas y creo que también el tema de que la Ciudad Deportiva está muy dejada para entrenar y también el césped del estadio ha estado en muchos partidos impracticable y no beneficia al juego que pueden hacer los futbolistas que tiene el Recre. Es una situación creo que grave porque ya se repite durante mucho tiempo. Es de alabar a estos jugadores y yo se les he puesto de ejemplo a mis futbolistas. Yo carezco de esa veteranía pero por ejemplo tengo todos los medios. El Recre es un reflejo de lo difícil que es el fútbol y a lo mejor la realidad no es la nuestra. Son jugadores que están en Segunda B pero tienen una proyección hacia arriba y dentro de su crecimiento como futbolistas y personas tienen que saber que el Sevilla les pone todos los medios para llegar a la élite. No pueden relajarse y deben saber que si salen de aquí a lo mejor otros clubes tienen nombre pero muchas dificultades económicas y a lo mejor no te pagan y tienen malas infraestructuras para entrenar. Una vez que se sale del Sevilla deben saber que a lo mejor en otros sitios la realidad del fútbol puede ser otra".

De los problemas institucionales del Recre, el lepero profundizaba añadiendo que "ya me pierdo un poco. A todos creo que no nos entra en la cabeza. Querer creo que todo el mundo quiere, pero si no se hace es porque quizás no se puede o porque la solución no es a corto plazo. Ahora estoy más despegado de las noticias del Recre, pero pienso que todo el mundo que rodea al Recre, el Ayuntamiento y los aficionados, quieren buscar una solución a los problemas. Está costando y son situaciones graves y creo que cada vez más al límite y con riesgo".

Por último, sobre la situación clasificatoria de su equipo, que ocupa el puesto de 'play-out', argumentaba que "los puntos son los que tenemos. Somos el equipo más joven de la categoría y ese título luego en el campo se nota para lo bueno y lo malo. Somos un conjunto alegre y que pelea la posesión, que es algo obligatorio para la formación de nuestros jugadores. Hasta el día de hoy empezamos con una plantilla muy corta y que sufrió lesiones importantes. Trabajamos bien pero hasta finales de semana no podemos disponer de los 18 jugadores. En cuanto a posesión y ocasiones tenemos buenos números, pero en equipos jóvenes me preocupa siempre saber competir y en qué momentos hay que atacar y en cuáles defender. Todos esos factores que se pueden dar en un partido a veces nos hacen caer en errores. El otro día en Melilla en un minuto nos hicieron dos goles y eso a un equipo veterano no se le escapa".