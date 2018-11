Caye Quintana: "Estoy disfrutando y no me puedo quejar de como me están saliendo las cosas"

R. U.

Caye Quintana, el delantero del Recre, ha atendido este martes a Onda Cero Huelva y comenzaba aludiendo al importante triunfo logrado el pasado domingo contra el Talavera. "Fue un partido duro y en la primera parte no estuvimos bien, pero en la segunda hicimos un gran trabajo y dimos un paso adelante y pudimos remontar el partido", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Por ahora al isleño le están marchando muy bien las cosas en su regreso, tres años después, al Decano: "Al final uno trabaja para intentar darle lo mejor al equipo ya sea con goles o con otro tipo de esfuerzos, y si ganamos y otro compañero mete los goles ya he dicho siempre que estoy igual de contento. Al final la intensidad no puede faltar y es algo que siempre me ha caracterizado. Si queremos estar arriba tenemos que dar el máximo en cada partido. Contra el Melilla y el Talavera se vio a un equipo más alegre en ataque que otros días, donde no tuvimos tanta claridad arriba. Lo importante es crear ocasiones porque así se tienen más opciones de marcar goles y hay que seguir así".

Su récord goleador en Segunda B fue de siete tantos con el filial del Valladolid y actualmente es el pichichi del Recre y ya lleva seis. "Estoy cerca de superar esa cifra y a ver si puedo hacerlo lo antes posible y seguir sumando. El otro día incluso pudo hacer un 'hat-trick' pero quise dársela a Quiles y lo importante es que logramos los tres puntos y estamos cerca de los puestos de 'play-off'. Es importante que la gente de arriba haga goles y todos tenemos que sumar porque aquí defienden todos y atacan todos. La responsabilidad es siempre de toda la plantilla", matizaba Caye Quintana.

El delantero tiene un sueño para esta temporada con el Recre. Así, matizaba que "estoy disfrutando mucho esta temporada con la plantilla que tenemos y con la afición, que está siempre con nosotros, y espero que sea un año muy bonito en lo deportivo. Este club me vio crecer y no me puedo quejar de como me están saliendo las cosas. Ascender sería un sueño, pero tenemos que centrarnos en ir partido a partido para estar todo el año ahí arriba. Esta temporada tenemos mucha competencia y eso es bueno porque te tiene siempre alerta a la hora de trabajar en el día a día".