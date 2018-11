Emilio Martín: “No sé en un futuro, pero ahora mismo no está en mis piernas el récord de Huelva de Maratón”

Mario Asensio

Martes, 27 noviembre 2018 | Leída 59 veces

Atletismo

13.17 h. El atleta onubense, que ganó la Media Maratón de Córdoba, saciará este domingo en Valencia la apetencia de cubrir la distancia mítica de los 42 kilómetros y 195 metros de la maratón y si sale lo que ha entrenado bajar de las dos horas y veinte minutos. No esconde que le gustaría correr el de Nueva York e incluso pelear por alcanzar la mínima para un Campeonato de Europa. Considera "totalmente compatible" esta meta con su preparación de duatlón, que sigue siendo su prioridad. En 2019 volverá a ir a por todas al Mundial y al Europeo.

Emilio Martín es un deportista versátil y laureado tanto en atletismo como en duatlón y triatlón. Este domingo abre una nueva vía en su carrera deportiva y afronta su primer maratón en Valencia, el más prestigioso de España. Lo eligió porque estaba muy próximo al Campeonato de Europa de duatlón, donde fue bronce, y queriendo aprovechar su estado de forma se ha marcado sin presión el objetivo de completar la mítica distancia de los 42 kilómetros y 195 metros en menos de dos horas y veinte minutos. El último test lo cumplió con nota al ganar la Media Maratón de Córdoba el pasado domingo con un crono de una hora, siete minutos y tres segundos.

Martín aseguró a Efe que se encontró “muy bien” en Córdoba, pero que “en una maratón no sé qué pasará con el cúmulo de kilómetros, pero el otro día a 3:13 o así de media que llevaba hasta el kilómetro 15 iba superfácil”. En Valencia saldrá a un ritmo de 3:17-3:18 el kilómetro y “según me vea así haré”.

El onubense recoge, al menos en esta ocasión, el testigo de su amigo Miguel Beltrán, el mejor maratoniano de Huelva de los últimos años y que tiene marcas por debajo de 2:20. El actual récord de Huelva lo tiene Juan Barón desde hace 33 años en 2:15:25. “No sé en un futuro, pero ahora mismo no está en mis piernas el récord de Huelva de Maratón”, aseguró.

No obstante, de cara al futuro sí estaría en esos tiempos si alcanza lo que piensa. “Me gustaría correr el Maratón de Nueva York, que es fácil si se tiene dinero, porque es pagar e ir, pero también me gustaría pelear por hacer la mínima para el próximo Campeonato de Europa, que puede estar en 2:14. Es algo muy lejano y casi imposible, pero como es casi y no imposible a secas lo dejamos ahí”.

Sobre la compatibilidad con su preparación de duatlón, explicó que es “totalmente compatible con mi preparación de duatlón y es más, los objetivos para 2019 siguen siendo el Mundial y el Europeo de duatlón”. Reconoció que tiene “toda la motivación del mundo” para competir en Valencia. “De hecho esto me ha servido para encontrar la motivación en el duatlón esta última parte de la temporada. Elegí Valencia por las fechas. No quería preparar una maratón como tal, solamente quería correr una estando más o menos en forma y tras el Europeo Valencia veía bien para motivarme para el Europeo y por tener poco tiempo para prepararla. El objetivo inicial era solo hacerla, sin más. Lo otro ha ido viniendo poco a poco”.



El cambio de la preparación para incluir el objetivo de llegar bien a Valencia ha ido “bien, porque no hemos entrenado mucho, que es el ‘miedo’ que tengo. Hacíamos dos entrenos largos a la semana de carrera y tres cortos. Solo cinco sesiones de carrera a la semana y tres de bici o rodillo suave”.

El atleta del Club Onubense de Atletismo (COA Huelva) tiene claro que “no me voy a presionar nada. Es algo que hago porque me apetece y punto. Tengo claro que excepto por lesión voy a llegar a meta y me da igual que sea en 2:18 o en tres horas”.

Él no es un debutante al uso en la mítica distancia, ya que tiene experiencia en largas distancias, pero aún así ha recabado consejos de otros atletas. “Hay que cuidar la comida en carrera e ir cómodo hasta la media maratón al menos”, resaltó.

Este domingo en Valencia Emilio Martín marcará su registro de salida en maratón y a partir de ahí se verá si le pica lo suficiente el gusanillo como para seguir peleándole el tiempo al cronómetro. Condiciones las tiene todas.