El runrún: ¿Reinas magas en Huelva?

Lunes, 26 noviembre 2018 | Leída 79 veces

confidencial

No nos confundamos: no nos referimos a organizar cabalgatas alternativas donde estos son sustituidos por Reinas Magas –es decir, que los personajes tengan sexo femenino–; hablamos de que sigan representando a hombres, los Magos de Oriente, como marca la tradición, aunque debajo de las barbas de Melchor y Gaspar o tras la negra piel de Baltasar habrá alguien de sexo femenino. Realmente, no es fácil encontrar razones que impidan dar este paso, ya que al fin y al cabo los varones que son designados también se disfrazan para meterse en el papel de Sus Majestades. De hecho, ya es bastante absurdo que sigamos pintando la cara con betún al Baltasar de turno cuando en nuestra ciudad hay personas negras que estarían encantadas de asumir ese honor con una enorme ilusión. Es decir, si hay caracterización de por medio y está bien hecha, qué importa que sea hombre o mujer quien esté bajo la capa. No seríamos los primeros en introducir esta medida: en Marbella, por ejemplo, el año pasado las presidentas de tres asociaciones que trabajan con la infancia o con personas con diferentes discapacidades representaron a los Reyes Magos en la cabalgata. Y para los más ‘puristas’ –como la ‘popular’ Esperanza Aguirre, que al respecto dijo ser partidaria de la “paridad”, pero no de las “paridas”–, podemos poner de ejemplo al propio Papa Francisco, que incluyó en 2016 a una niña entre los reyes que acercaron al altar las ofrendas de oro, incienso y mirra. ¿Estarían preparados los onubenses para una novedad como esta?

El recreativista en pijama. Es lo que tiene que se nos caliente la boca –o los dedos a la hora de tuitear-, que luego igual vienen las consecuencias porque no somos conscientes de la repercusión que pueden tener nuestras palabras… Algo así le ha pasado a J.Armando (@ArmandoVilan96), el recreativista que este lunes ha tenido que ir a la Universidad en pijama y hacerse la foto de rigor después de que el domingo se jugase que el Recre no remontaba. Hombre de poca fe… Llegó la remontada y llegó después el órdago del defensa Diego Jiménez, que se ve que se encontró el tuit y tras el esfuerzo realizado en el campo y claro, no pudo resistir la tentación: “Esperamos foto”, retuiteó, con el consiguiente aluvión de comentarios para J.Armando que, eso sí, ha cumplido y este lunes se ha hecho la foto prometida. Eso sí, en el baño y bien escoltado, con lo que han sido muchos los tuiteros que lo han animado a que mañana, más. ¿Se atreverá? Seguiremos pendientes, como el propio capitán recreativista, que no ha dudado en retuitear las instantáneas y seguir el juego.