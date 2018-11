Rafael Gavilán, tajante: "La auditoría forense del Recre está terminada pero no es pública porque no se ha pagado"

huelva24.com

Rafael Gavilán, de Mesa de la Ría, tiene claro que la auditoria está finalizada, pero que es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva el que no está interesado en pagarla. Así, en declaraciones al programa La Barrera de Huelva FM explicó, como recoge el portal albiazules.es, que "a mí lo que llega es que esa Auditoria Forense famosa que se encargó, no se ha pagado y por eso no se tienen los datos. El problema es que no se ha pagado".

"¿Por qué no están las cuentas? No se ha pagado la auditoria, está hecha y hace ya mucho tiempo de ello. Es más, cuando yo pregunté si la auditoria se había puesto en manos del abogado del Ayuntamiento en el proceso judicial contra Comas. En aquella fecha ya me dijeron a mí desde dentro que la Auditoria Forense está terminada. Y por eso pregunté si la Auditoria Forense se había puesto a disposición de los abogados y me respondieron que no. Y desde entonces la Auditoria Forense está terminada y me lo dijeron desde dentro. No es pública porque no se ha pagado y por eso el auditor no la entrega, es lógico", añadía Gavilán.