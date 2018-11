María Martín (Cs) propone que se rescinda el contrato de la zona ORA: "No regula nada, solo cobra por aparcar”

huelva24.com

Moción para el próximo pleno

11.05 h. Ciudadanos (Cs) ha presentado una moción para el Pleno del Ayuntamiento de Huelva del próximo miércoles en la que pide que se estudie rescindir con el contrato de la zona ORA. Para la portavoz María Martín Leyras, “la ordenanza dice claramente que la zona ORA es para regular los aparcamientos y que haya rotación, no para que se use las calles como un parking al aire libre sin ninguna restricción de tiempo de aparcamiento, que es lo que pasa ahora, por tanto la gestión va contra la ordenanza actual y queremos que se estudie para acabar con el contrato, si fuera posible”.

En cuanto a la demanda que se presentó por la licitación a la actual empresa, y en la que el TSJA declaró nula por irregularidades la adjudicación de la gestión, y que se espera una sentencia del Tribunal Supremo por el recurso que puso la empresa, la portavoz naranja ha sido tajante, “se juzga un recurso sobre una sentencia que claramente dice que hubo irregularidades en la adjudicación del contrato. Pero ese no es el caso que nosotros queremos que se estudie. Nosotros hablamos de que la gestión no está cumpliendo con lo que dice la ordenanza. La rotación de aparcamientos nunca será posible si puedes estar renovando hora tras hora el ticket. La zona ORA de Huelva no regula nada, solo cobra por aparcar”



María Martín ha recordado una moción de Cs, aprobada en el Pleno de Septiembre de 2017, por la que se pedía una bonificación para los clientes de los comercios afectados por zona ORA, “no se ha puesto nunca en marcha, y los comercios y sus asociaciones siempre se han quejado de la zona ORA y como afecta a sus clientes. El equipo de gobierno en vez de poner en marcha esta moción, se ha dedicado a ofrecer bolsas de aparcamientos lejos de los negocios. Además nos lo han justificado diciendo que la moción aprobada no tendría consecuencias porque no hay rotación, y porque muchos vehículos son de residentes que aparcan en la zona restringida, como es su derecho. Por tanto ¿para qué sirve entonces la zona ORA en Huelva?”.





Finalmente Martín tiene claro que “estas zonas tienen pocos garajes para los residentes, y es normal que éstos puedan aparcar en sus calles. Por tanto, si no existe rotación y es además poco probable que existiera por la presión de los vehículos de los residentes, lo mejor es quitarla de una vez. No podemos tener algo que no cumple su función y que además genera multas y sanciones para los ciudadanos, como el caso de las 20.000 multas que han llegado a los domicilios, de las que un buen puñado serán de la zona ORA y solo beneficiara a la empresa que actualmente está en los tribunales”.