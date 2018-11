Regalamos una entrada doble para ver el musical El rey y yo en la Temporada Clásica de Holea

huelva24.com

Lunes, 26 noviembre 2018

Este jueves a las 20.00 horas

10.05 h. Este jueves, a partir de las 20.00 horas, continúa la Temporada Clásica en los cines de Artesiete Holea con la proyección del musical El rey y yo, ganador cuatro premios Tony Awards. Escrita por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, cuenta con un guion basado sobre el libro Anna and the King of Siam de Margaret Landon. Si quieres conseguir una entrada doble, sólo tienes que enviarnos un email con tu nombre, apellidos, teléfono y DNI al correo electrónico [email protected]lva24.com antes de este miércoles a las 12.00 horas, cuando publicaremos el nombre del ganador.