Fran Alcoy: “Si no hubiéramos ido de rey mago hubiéramos empatado”

huelva24.com

Domingo, 25 noviembre 2018 | Leída 72 veces

Talavera-Recreativo

Fran Alcoy, técnico del CF Talavera, estaba visiblemente contrariado por el 2-3 que le costó la derrota ante el Recreativo de Huelva en “un partido difícil de explicar”, ya que cree que su equipo jugó bien e hizo méritos pero sus errores le condenaron.

“Si no hubiéramos ido de rey mago hubiéramos empatado”, resaltó Alcoy, que opinó que “regalaron” los tantos albiazules a la contra. “Hicimos un buen partido pero está marcado por tres minutos negros”, apuntó.

Valoró que la primera parte de su equipo fue “de las mejores que hemos hecho esta temporada” ante un “rival serio”, que con dos goles en tres minutos “nos hizo mucho daño”. “Hay días que no te toca ganar. El futbol no es justo con este resultado pero no gana el que más merece sino el que tiene más suerte y cuida más detalles y no hace el tonto en el campo”, comentó.





Sobre el cambio a defensa de cinco del Recre, declaró que “es más grave es que pasen a jugar con cinco y te cojan al contrataque. Es difícil de entender se te vaya el partido sin haber ocurrido nada en el campo para ello. En tres minutos hemos encajado dos goles y su portero ha estado inconmensurable, sacando balones dificilísimos”.