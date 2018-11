Salmerón: “Con más ambición hubiéramos marcado un cuarto gol”

huelva24.com

Domingo, 25 noviembre 2018

Talavera-Recreativo

José María Salmerón, técnico del Recreativo de Huelva, manifestó tras la victoria por 2-3 ante el Talavera que estaba “satisfecho por el comportamiento del equipo”. Señaló que con los cambios en el descanso “intentamos modificar cosas de la primera parte, que no fue buena porque no teníamos intensidad y perdíamos los duelos individuales y nos metían en nuestro campo e hicimos muchas faltas y de ahí vino el gol”. No obstante, también apuntó que en esa primera parte discreta Víctor Barroso disparó al palo y tuvieron alguna ocasión más.

La segunda parte fue otra cosa. “Tuvimos ocasiones de gol y con mas ambición hubiéramos marcado un cuarto gol. También estoy contrariado por el segundo gol encajado, porque tuvimos muchos despejes con balones fáciles, pero me voy contento con la segunda parte y por dar la vuelta a un partido que se había puesto en contra”.

“El Talavera a base e intensidad había sido superior por momentos”, expuso el técnico almeriense, que insistió en que buscaron “tener más fuerza para contrarrestar sus situaciones, tener alternativas y salió bien”.

A pesar del buen resultado, Salmerón resaltó que la liga es larga y no hay que perder la perspectiva. “ Tenemos que pensar en ganar cada semana y ganar tres puntos en el grupo cuarto es complicado. Somos capaces de ganar en cada sitio y tenemos que merecer ganar cada partido. La liga es muy larga y hay que ser constante y trabajamos cada semana pensando en el partido siguiente y me voy en el autobús pensando ya en el Sevilla Atlético”.

En cuanto a los impagos, declaró que “no se ha cobrado, ya está todo hablado, han dado unas fechas y prefiero no hablar de esos temas. El tiempo dirá y en ese sentido hay que esperar a que se resuelva, algo en lo que confío”.