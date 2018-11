El onubense Pablo Ortega publica su primera novela, 'La sombra de la Jauría'

huelva24.com



estará disponible en amazon

El libro, que sale a la luz en formato digital en Amazon, narra la historia de Julia Herrero Fernández, una mujer de veinticinco años que trabaja como periodista en el Diario 18. Una noche, es violada por tres hombres, Juan, Jesús y Pedro, que forman 'La Jauría'. Adolfo de la Villa es un abogado audaz, agresivo y decidido que defiende a los tres miembros de La Jauría, quienes se encuentran en prisión provisional. Cuando Julia descubre que está embarazada, su vida da un giro radical. A partir de ese momento, se debate entre sus creencias personales y profesionales sobre el aborto. Julia recurre a una psicóloga, que la ayudará a descubrir hasta qué punto ser, estar y parecer dependen de las circunstancias humanas.

Sobre el autor

Pablo Ortega nació el 30 de septiembre de 1988 en Huelva. Licenciado en Psicopedagogía y profesor de Didáctica y Desarrollo Curricular en la Universidad de Huelva. En 2012 hizo un Máster en Educación Especial y defendió su primera tesina sobre la respuesta educativa al alumnado con TDAH, calificada con la máxima nota (sobresaliente 'cum laude'). En 2013 hizo un Máster en Educación Intercultural y defendió su segunda tesina sobre la historia de vida de una maestra, calificada con la máxima nota (sobresaliente 'cum laude').

El 16 de agosto de 2017 presentó una comunicación titulada 'School autonomy in the United States according to the PISA report: Analyses, empirical evidences and proposals', en la International Teacher Education Conference 2017, en la Universidad de Harvard (Boston, Massachusetts, Estados Unidos).