El PSOE asegura que la semana próxima Fomento comenzará a cambiar las máquinas de los ferrocarriles a Madrid

Sábado, 24 noviembre 2018 | Leída 13 veces

Elecciones andaluzas

Así lo ha puesto de manifiesto Lastra en un acto público del PSOE en Cartaya (Huelva), donde ha intervenido junto al cabeza de lista por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, y el secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo.

Durante su intervención, Lastra ha destacado "el compromiso" del Gobierno central con las comunicaciones de la provincia con Madrid y ha valorado el trabajo que realizan los socialistas onubenses por la provincia, incidiendo en que la política busca "mejorar la vida de la gente". Por ello, ha dejado clara su apuesta para que "impere el respeto" en la campaña electoral y ésta se desarrolle de manera propositiva y en positivo.

En esta misma línea se ha pronunciado el cabeza de lista por el PSOE de Huelva al Parlamento, Mario Jiménez, quien ha calificado a los candidatos a la presidencia de la Junta del PP y Ciudadanos, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, como "títeres de la cachiporra" puesto que, a su juicio, escenifican un enfrentamiento, pero ha instado a la ciudadanía a que "no se crea nada" porque "la derecha ya ha pactado" porque quiere "hincarle el diente a Andalucía".

En este punto, el candidato socialista se ha referido "al periplo ideológico" de Ciudadanos y ha precisado que, aunque quieran definirse como "moderados", son "derecha, derecha". Por ello, ha animado a los andaluces a "no dejarse engañar", porque "ya ha pactado con el PP". Ante esto, ha alertado a los andaluces que quieran emitir un voto moderado que "un voto moderado a Ciudadanos va terminar en el bolsillo de la derecha andaluza".

Tras subrayar "el blindaje" de los servicios públicos que se ha llevado a cabo por parte de la Junta frente "a la austeridad a saco" que quería imponer el Gobierno central del PP, ha resaltado el empuje de la provincia de Huelva y el crecimiento de esta tierra.

Jiménez ha sostenido la importancia de que el PSOE obtenga "una mayoría amplia" tras estas elecciones para poder gobernar. Así, ha criticado a la derecha que está "desesperada" porque "no conecta y no conoce esta tierra", así como ha criticado que, por otro lado, esté "el populismo" que, a su juicio, representa el proyecto de Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía.

Mario Jiménez ha remarcado que "ni votos a la derecha, porque nunca trajo nada bueno para Andalucía, ni a los populismos porque no van a sumar para el futuro", puesto que en este tiempo "no han respaldado nunca nada propuesto por el PSOE en el Parlamento", sino que "votaban con el PP, por lo que "no serán tan de izquierdas".

Finalmente, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha defendido que el PSOE representa "el único proyecto de izquierda creíble y posible", al tiempo que ha apelado a la ciudadanía a acudir a las urnas.

El secretario general del PSOE de Cartaya y candidato socialista a la Alcaldía de cara a las próximas elecciones municipales, Alexis Landero, también ha tomado la palabra y ha sostenido que votar ahora al PSOE y respaldar a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, es apoyar al PSOE no solo para estas elecciones, sino también de cara al 26 de mayo, fecha de los comicios municipales.