Manuela Romero: “Siempre hemos sido un equipo batallador, hemos sacado el carácter y ahora no va a ser menos”

Sábado, 24 noviembre 2018 | Leída 9 veces

Fútbol > Primera División Femenina

Manuela Romero, presidenta del Sporting Puerto de Huelva, sabe lo que es trabajar duramente para llevar a un equipo desde abajo hasta la elite y mantenerlo más de una década ante rivales cada vez más poderoso. Encarna la figura de las personas que viven un club 24 horas al día y lo defienden con una fe ciega. Acostumbrada a saber que ningún éxito viene regalado, la constancia y los valores transmitidos en la entidad que preside son la bandera que ella y los suyos no han dejado de enarbolar por muy dura que sea la situación. Lo mismo que la explosión de felicidad fue máxima al ganar la Copa de la Reina en 2015 y al día siguiente el equipo siguió su línea, ahora que el club albiazul es colista y le cuesta un mundo marcar un gol, Manuela Romero tiene más claro que nunca que hay que redoblar esfuerzos y creer para salir de esta situación. Tiene confianza plena en el técnico, Antonio Toledo, y su plantilla para darle la vuelta a la mala trayectoria descrita y conseguir que el fútbol haga más justicia a sus esfuerzos y méritos.

PREGUNTA.- ¿Cómo está el ánimo de la presidenta, el cuerpo técnico y las jugadoras por este arranque tan negativo que seguro que no esperabais?

RESPUESTA.- Vivimos la situación con bastante ansiedad porque es un arranque negativo y además pienso que bastante injusto después de ver la mayoría de partidos como he visto. La derrota en el descuento ante el Sevilla, totalmente inmerecida y la del Albacete en la misma situación cuando pienso que lo más justo hubiese sido el empate, ha hecho mucho daño al grupo. Después en casa el equipo ha jugado bien pero es cierto que ha recibido a cuatro grandes sacando dos puntos muy valiosos. Tenemos que quedarnos con eso y con la imagen del último encuentro ante el Betis, donde para nada fue justa la derrota y de nuevo se nos escapó un punto al final del partido. Pienso que vamos a coger aire después del partido del Betis y tengo la sensación por la imagen del equipo que todo va a cambiar a partir de esta semana.

P.- ¿Es una situación nueva tras tantas temporadas en la elite, no?

R.- Así es, es algo que veníamos comentando desde hace dos temporadas y es que la liga está subiendo mucho el nivel y los equipos y sus presupuestos. La entrada de los clubes masculinos con una apuesta más fuerte se va notando y es una realidad que vivimos, en la que no sólo necesitamos más patrocinadores privados, sino también una instalación en la que desarrollar todos los entrenamientos. Estamos agradecidos al Recreativo por cedernos un día la Ciudad Deportiva, al Ayuntamiento por Los Rosales, a donde vamos dos días, y a la Federación de Huelva por poder entrenar un día en La Orden que es donde jugamos nuestros partidos, así como a todos los pueblos de la provincia que nos abren sus puertas cada vez que lo necesitamos. Pero es cierto que es algo que no se vive en el resto de España y aunque estemos acostumbrados a estar así, también es cierto que eso va haciendo mella. De todos modos, si la pelota, como se suele decir, hubiese entrado pues no estaríamos hablando de estos temas. Es una situación nueva y complicada pero en el deporte hay que pasar por muchas etapas y ahora nos ha tocado este aprendizaje del que debemos salir cuanto antes. Es duro vivir estos momentos pero ahora más que nunca hay que sacar el carácter y luchar.

P.- ¿Qué explicación le encontráis a que sólo tengáis dos puntos a estas alturas y aún no se haya logrado ninguna victoria?

R.- Como te comentaba, pienso que se han unido varios factores pero para mí uno importante ha sido el partido contra el Sevilla, que dejó al equipo tocado tras la derrota en el descuento después de dar varios palos. Hemos recibido en casa a cuatro grandes y después los rivales más de nuestra liga nos han tocado fuera, con lo cual no hemos tenido la opción de recuperar terreno con algún partido en casa. Nadie te garantiza los puntos pero se podía haber afrontado de otra manera. Hemos tenido ocasiones para ganar partidos pero no hemos encontrado el camino al gol y como se suele decir cuando estás ahí abajo no te salen las cosas y cuesta más trabajo que el balón entre. Todo eso nos ha mermado. Pero hay que quedarse con lo positivo y es que el equipo da la cara, le cuesta hacer goles pero seguro que llegarán.

P.- ¿Hay jugadoras que no están dando el rendimiento esperado?

R.- Yo veo entrenar al equipo y entrenan bien y duro. No es momento de hablar de eso, sino de remar todos en la misma dirección. Creo en la implicación de todas y confío en todas.

P.- ¿Cómo ve al entrenador? ¿Si hay alguien con experiencia y capacitado para sacar esto adelante es él, no?

R.- Antonio Toledo se merece un respeto, entrenador UEFA pro y no en vano es el entrenador con más partidos en Primera División y con títulos nacionales como la Copa la Copa de SM La Reina. Nadie mejor que él conoce la categoría y tiene un interés colectivo en sacar esto adelante. Mi confianza es plena. Lo veo preocupado pero fuerte y totalmente capacitado para, junto a su cuerpo técnico y jugadoras, sacar al equipo de esta situación. Ahora mismo el fútbol está siendo muy injusto con el equipo. Ante el Betis lo fue de nuevo porque como he comentado antes, perder un partido en el que se ha trabajado muy bien, en el minuto 87 es un mazazo. ¿Y qué se puede hacer ante eso? Pienso que seguir trabajando porque las cosas van a cambiar para mejor.

P.- ¿En qué se apoya para pensar que en lo que queda de liga las cosas irán mejor que hasta ahora?

R.- Me baso en que veo los entrenamientos y casi todos los partidos. Veo que la situación en la que está el equipo no es justa. El fútbol no está siendo justo con nosotros. Es algo que también me comentan los aficionados que van a ver los partidos o las directivas contrarias, que después de vernos jugar no se explican la situación. Esto es un castigo demasiado grande para los méritos del equipo, así que confío en la unión del club y de la ciudad con nosotras. Confío en la afición que va a estar ahí apoyándonos y en la cantera, que siempre cierra filas en torno a su primer equipo. Confío en la unión de todos y sé que jugadoras y cuerpo técnico están trabajando sin descanso y ese trabajo dará sus frutos. Nunca nos hemos dado por vencidos, siempre hemos sido un equipo batallador y luchador y hemos sacado el carácter y ahora no va a ser menos. Creo que en cuánto llegue la primera victoria todo va a cambiar. Tenemos varios partidos ahora que son cruciales, como el del día 2 del Espanyol en casa y el día 9 el Málaga. Así que miro con optimismo y pienso solo en sacar lo positivo de todo esto. Estoy segura de que lo vamos a sacar a delante y como te digo es el momento de llamar a filas a nuestro ejército. Confío plenamente en este grupo y sé que todo el trabajo que están haciendo se va a ver recompensado.