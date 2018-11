Ya brilla la Navidad más tempranera

huelva24.com

Viernes, 23 noviembre 2018 | Leída 42 veces

Arrancan 45 días con Huelva plagada de luces festivas

La Plaza de la Constitución cuenta, como ya es tradicional, con espectáculo musical. En esta ocasión, disfrutamos con dos canciones: ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen, y ‘All I Want For Christmas Is You’, de Mariah Carey, ambas versionadas por la reputada violinista Lindsey Stirling.

Y el patio del Ayuntamiento luce muy especial estas fiestas gracias al impresionante árbol de Navidad, decorado por Antonio Rivera, y al belén realizado por Antonio Quiñones, que recrea el barrio Reina Victoria, aunando tradición, patrimonio y seña de identidad de nuestra ciudad.

Horarios:

Espectáculo musical de la Plaza de la Constitución:

- De lunes a jueves: a las 19.00 y 20.00 horas.

- Viernes, sábados y domingos, así como vísperas de festivos: a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

Árbol y Belén del Ayuntamiento:

- De lunes a viernes: de 9.00 a 15.00 horas, y de 17.00 a 21.00 horas.

- Fines de semana y festivos: de 10.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 21.00 horas.