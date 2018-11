El runrún: Xanty Elías aguanta la presión

Viernes, 23 noviembre 2018 | Leída 44 veces

Se trata del aparente contrasentido por el cual algunos restaurantes que se han ganado a pulso la concesión de una estrella Michelin han decidido renunciar a ella. ¿El motivo? Muy sencillo: no les compensa. De hecho, en la prensa especializada hay quien califica incluso este hecho como el ocaso de esta biblia del buen comer. Las razones, al parecer, tienen que ver con la presión que supone mantener el nivel a la altura del galardón, lo que significa no solo no desviarse de la excelencia gastronómica que debería caracterizar a las estrellas de la guía francesa, sino someterse una exposición pública en los medios de comunicación y en las redes sociales, con el objetivo de seguir en el candelero, que puede incluso distraer a sus responsables de lo verdaderamente importante: la cocina. Según recogen estas publicaciones especializadas de El Confidencial y El País, esta «carga mediática», el trabajo fuera de los fogones, junto a los requisitos y normas necesarias para conservar ese estatus año tras año, puede «cortar las alas o restar espontaneidad de cara a nuevas propuestas». Un ejemplo: recientemente se anunció el cierre del restaurante Alborada en La Coruña, uno de los referentes de la gastronomía en Galicia con una estrella Michelin. Se ha tratado de una decisión estratégica: han renunciado a su ‘medalla’ para abrir dos restaurantes en Madrid –Arallo y Alabaster– y uno en Mallorca –49Steps– si el corsé que implicaba el título otorgado por la firma de neumáticos. Y no, no cerraron por que el negocio se torciera; más bien al contrario. Simplemente, ya no les interesaba. No tiene por qué ser una situación extrapolable a Acànthum y parece evidente que a Xanty Elías no le pesa la estrella que tan habilidosamente ha sabido rentabilizar, convirtiéndola en protagonista del despegue de su restaurante. Aun así, sin llegar al extremo de casos como el del chef francés Bernard Loiseau, que se pegó un tiro cuando la prensa insinuó que podría perder una de sus tres estrellas, es fácil entender la presión de la que hablan los cocineros ‘rebeldes’. Tan lógico como intentar deshacerse de esa pesada losa renunciando voluntariamente al ‘estrellato’ gastronómico antes de arriesgarse a ver la cara tenebrosa del asunto, es decir, la expulsión de este selecto club, trance en el que esperamos no ver nunca al cocinero onubense.

Adelante Andalucía planta a Huelva por una sanidad digna. A última hora y sin dar mucha explicación. Así se ha caído Adelante Andalucía del debate sobre propuestas en materia de sanidad que ha acogido este viernes La Merced, convocado a instancia de la Asociación Huelva Por una sanidad digna. Un debate al que se había invitado a todas las formaciones (incluidas las minoritarias) pero en el que finalmente ha habido dos grandes ausencias: la del PSOE, que al parecer ni siquiera contestó a la invitación del colectivo, y la de Adelante Andalucía, que había confirmado pero se ha borrado a última hora. La justificación: que no tenían a ningún candidato disponible para asistir al debate, donde su silla se ha quedado vacía, y donde finalmente ha quedado un debate algo cojo por esta falta de representación. Eso sí, no por culpa de la organización.

¿Comprará Gerard Piqué el Recre? No se sabe si el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva tiene o no voluntad de vender el Recre antes de las elecciones municipales de mayo. Lo que sí parece claro es que es la única solución factible para que al menos el Decano respire en los tiempos que corre y pueda seguir compitiendo en Segunda B, categoría en la que tiene alrededor de 25 millones de euros de deuda, apenas si tiene ingresos, le llueven los embargos y ya le debe casi tres mensualidades esta temporada a jugadores y técnicos. De momento Krypteia Capital sigue opositando a comprar el 90% de las acciones del Recre. De hecho parece 'vox populi' que es el principal interesado y el gran aspirante en la puja. Pero podría haber alguno más, algún que se guarde en la manga el alcalde de la capital, Gabriel Cruz. ¿Y si el comprador fuera el central internacional del Barcelona Gerard Piqué? Pues a buen seguro que el Recre estaría prácticamente salvado. Y por qué no soñar con dicha posibilidad. 'L’Equipe Magazine' le ha entrevistado este fin de semana y anuncia, entre otras cosas, su intención de quedarse en propiedad con un club y, además, organizar un nuevo trofeo o darle una vuelta a alguno de los que ya exista a día de hoy: "Estamos trabajando en dos proyectos. Uno es comprar un equipo. Lo siento, no puedo decir más. El otro es crear una nueva competición de fútbol o usar una competición ya existente. No, en serio, no puedo decir más. Estos son dos proyectos muy hermosos". Pues nada, habrá que estar atentos. Cosas más surrealistas se han visto en los últimos tiempos en torno al Decano...