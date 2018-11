Independientes Huelva se compromete a acabar con el déficit histórico en infraestructuras, un “lastre para el turismo de la provincia”

huelva24.com

La candidata Lidia Calvo reivindica una línea férrea digna

Calvo se ha referido en especial a la necesidad perentoria que tiene esta provincia precisamente en las infraestructuras, y ha recalcado en este sentido que Independientes Huelva “no viene a proponer macroproyectos, como han venido anunciando otras formaciones en los últimos 40 años (AVE, aeropuerto, etcétera), sino reivindicaciones básicas para los onubenses, como son inversiones reales para una “línea férrea en condiciones, carreteras adecentadas, y especialmente conexiones entre los municipios en zonas como la Sierra y el Condado”.

En este punto, Calvo ha lamentado especialmente el estado deficiente de las conexiones en Huelva. “Alguien que venga de fuera se da cuenta se da cuenta de lo difícil que es moverse por Huelva, y eso perjudica directamente y es un lastre para el turismo, en una provincia que cuadruplica su población en verano; y por muchos viajes que hagan los políticos a Fitur y otras ferias turísticas, si no se invierte en infraestructuras, no vale para nada”.

La candidata número 1 de Independientes Huelva se ha trasladado hoy viernes hasta el concurrido mercadillo de Huelva (Recinto Colombino), donde acompañada de otros miembros de su candidatura como Manuel Mora (nº 2) y Rosa Parrilla (n.º 7), y del Concejal 29 del Ayuntamiento de Huelva, Ramón López, ha trasladado sus iniciativas a los ciudadanos, a quienes ha solicitado su apoyo en los comicios del próximo 2 de diciembre.

Veto en los espacios electorales

Calvo ha subrayado la importancia de este tipo de actos de campaña por el hecho de estar en contacto con los onubenses, máxime teniendo en cuenta que, “por desgracia, ni Canal Sur, ni la Junta Electoral Central ni la propia Junta de Andalucía (no sabemos exactamente quién está detrás) han dejado que los ciudadanpos de Andalucía y de la provincia de Huelva escuchen la voz y las propuestas de Independientes Huelva”.

La candidata independiente al Parlamento ha vuelto a lamentar este veto en el reparto de espacios electorales, que considera “deliberado”, y ha señalado en este sentido que “alguien parece tener mucho interés en que los independientes no tengamos voz en Andalucía”. Lidia Calvo ha recordado que ya se ha recurrido la resolución, y “seguiremos recurriendo hasta que nos den la razón porque creemos que estamos legitimados para ello”, porque “entendemos que es de justicia que todos los ciudadanos, según la Constitución, tienen derecho a ser informados por las formaciones políticas que participan en las elecciones”.



Cerca de los ciudadanos en el Mercadillo

Por este motivo, ha valorado tanto la presencia de los medios como la oportunidad de trasladar a los onubenses las propuestas de Independientes Huelva en un espacio tan emblemático como el Mercadillo del Recinto Colombino, donde los miembros de la candidatura han tenido la oportunidad de cambiar impresiones con los ciudadanos y los detallistas.

Lidia Calvo ha destacado que “somos un partido que viene de los municipios, de los barrios; llevamos 10 años trabajando en la provincia de Huelva y ese es nuestro trabajo, el trabajo con los pueblos, con los barrios, con los vecinos, desde la cercanía”.

Así, Calvo ha hecho hincapié en la batería de medidas que Independientes Huelva tiene para la provincia, incidiendo en un día como hoy en el ámbito sanitario, teniendo en cuenta el debate sobre Sanidad en el que participará IxH en el campus de La Merced con otras formaciones políticas, y en el que no estarán los socialistas. “Vamos a estar en ese debate sobre la Sanidad y vamos a elevar nuestras propuestas para que la gente las escuche”, ha señalado Calvo, quien ha “lamentado profundamente que haya algunos partidos políticos, como el PSOE, que han rechazado acudir; es verdaderamente ahí donde se ve quién está a favor de la sanidad en Huelva y quién no”.

La candidata independiente ha recordado que el debate sanitario es fundamental, “sobre todo teniendo en cuenta que Huelva es la única provincia andaluza que no tiene Hospital Materno Infantil”, y que “llevamos 15 años de promesas incumplidas respecto a los tres hospitales comarcales (Chare) de Lepe, Aracena y Bollullos par del Condado”.

Como avance de los argumentos que se expondrán en el debate, ha incidido que la Junta de Andalucía tiene “abandonados a los profesionales sanitarios” en Huelva, provincia que cuenta con el menor número de enfermeros por paciente”, lo que considera una “verdadera injusticia por parte de la Consejería de Salud y el SAS”.



El nexo entre los ciudadanos y el Parlamento

En definitiva, ha resaltado Lidia Calvo, Independientes Huelva se erige como el “nexo de unión entre los ciudadanos de Huelva y el Parlamento”.

Por su parte, Rosa Parrilla ha indicado que “nuestras propuestas van en consonancia con nuestro eslogan, queremos ser la voz de Huelva; no vamos a hacer la política que están haciendo los demás, porque nosotros no nos dedicamos a la política, queremos llegar al Parlamento porque es la única vía que hemos encontrado para que la voz de todos los onubenses, que desde hace 38 años no se escucha en la cámara autonómica, llegue por fin al Parlamento”.